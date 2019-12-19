"Я її показала!" Нікітюк в жакеті на голе тіло заінтригувала новим відео

Знаменита українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила підвести підсумки шоу "Ле Маршрутка", яке розповідає про невідомі куточки України.

В честь виходу фінальної серії проекту, 32-річна Леся розмістила на свою сторінку в Instagram відео, яке супроводила інтригуючою обкладинкою.

У кадрі можна побачити Нікітюк, що позує в одному жакеті, який вона одягла на голе тіло. Вбрання прикрашена численними білими рибками.

Леся Нікітюк (Фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Якщо мене спитають: "Що ти зробила для своєї країни?", я відповім: "Я її показала! І я навіть не знаю, чи оцінить хтось старання мої і всієї нашої команди. Я знаю, що своє не люблять. Чомусь так склалося! Всі завжди хочуть закордонне. Напевно, це бажання залишилося ще з СРСР. "Мамо, привези жуйку закордонну, з перезнімачкою, щоб на руку, турецький светр... і бананів!". Я банани спробувала років у 10! А тепер вони під Києвом ростуть. Так можливо пора полюбити своє? В "Ле Маршрутці" є багато того, про що ви не знали, що вона у нас є! Через тиждень остання серія сезону. Не пропустіть! А поки всі 7 серій на моєму ютюбі. Дякую всій команді "Ле Маршрутка" за цей чудовий проект!" - написала Леся в мережі.

У короткому ролику, який зірка виклала в свій мікроблог, можна побачити фрагменти з програми "Ле Маршрутка", які демонструють красу України.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк протягом тижня викладала яскраві фото з Китаю. В її Instagram можна було прочитати смішні історії про місцеві "наркотики", традиції, одяг і багато іншого.

Нікітюк вміє плідно працювати і добре відпочивати, а іноді поєднує перше і друге. При будь-якій можливості Леді Ле також "тікає" з Києва – нехай ненадовго, зате встигає відпочити і встигає перезавантажитися. Не так давно Леся спантеличила листівкою з Китаю.