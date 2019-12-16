"Я дуже поганий продюсер": Наталя Могилевська вразила несподіваним зізнанням (відео)

Наталя Могилевська і Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

За словами Могилевської, у неї є талант до викладацької діяльності

Наталя Могилевська - однозначно одна з найбільш багатогранних зірок українського шоу-бізнесу. Артистка встигла зарекомендувати себе не тільки як співачка, але також як автор пісень, композитор, телеведуча і актриса. Більш того, Наталя також розкрила свій танцювальний талант на шоу Танці з зірками, ставши його переможцем у 2017 році. Крім того, ще одна грань творчості Наталії - продюсування молодих виконавців та колективів. Приміром, Могилевська була продюсером жіночого колективу "Real O", де у свій час були солістками Регіна Тодоренко, Світлана Тарабарова, Яна Соломко та інші відомі сьогодні виконавиці і ведучі.

Проте нещодавно Наталя зробила несподіване зізнання. Могилевська зазначила: "Я дуже поганий продюсер". Про це українська виконавиця заявила в інтерв'ю програмі "Світське життя" з Катею Осадчою.

Так, Осадча зазначила, що Могилевська продюсувала чимало виконавців: “У тебе за плечима чимало зірок, яких ти продюсувала, яких ти виростила, - Регіна Тодоренко, Влад Дарвін, Монатік якийсь час працював у тебе. Чи не розгубились вони, чи приходять вони до тебе спілкуватися?" - запитує Осадча.

“Ось на днях прийшла Регіна... Коли нам 18, ми хочемо зробити таку сепарацію: “Тато, все, що ти казав, - це неправда. Мама, ти мене дістала"... І десь коли нам 30 ми повертаємося. Говоримо: "Мама, татко, боже, спасибі вам, як же я не розумів, що це було?!" Тому я звикла до того, що вони спочатку йдуть, звільняються, хочуть бути самостійними, а потім повертаються".

І знову Осадча уточнила, що у продюсерів так чи інакше трапляються сварки з їх підопічними. Чи не було у Наталії бажання посваритися, заборонити своєму підопічному або підопічній виконувати пісні і т. д.

“Ця клітина повинна бути відкритою, якщо це твоя пташка, вона повернеться. Вона повинна знати, що завжди є така можливість. Це перше. А по-друге, я взагалі не продюсер! Половина сьогоднішньої сцени - це люди, яких я відкрила... Те, як потрібно було б їм наступати на горло, воно б робило гроші нещасливими для мене. Я жінка. Я хочу бути вільною, м'якою. У мене є талант, я хочу бути викладачем. Тому зараз у мене дитяча школа. Але я дуже поганий продюсер", - зізналася Наталя Могилевська.

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Нагадаємо, що не так давно Регіна Тодоренко здивувала визнанням про конфлікт з Могилевською. Коли Регіна вирішила піти з колективу "REAL O" і почати свою сольну кар'єру, продюсер групи Могилевська була проти цього.

"Я думала, що справа дійде до суду. І в якийсь момент я просто сказала - не можу. І за станом здоров'я не пішла", - зізналася Тодоренко.

Довгоочікувана зустріч Тодоренко і Могилевської відбулася лише в цьому році, під час одного з ефірів шоу Танці з зірками 2019, де Регіна була в ролі ведучої балкона.