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"Я люблю тебе": Тодоренко ніжно привітала коханого з днем народження

Lite » Зірки 25.10.2018 - 19:16
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Артистка наголосила, що рада бути поруч із таким чоловіком

Популярна співачка, екс-ведуча шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко ніжно привітала Влада Топалова з днем народження. Відповідний пост артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Любий мій чоловік, сьогодні ти став дорослішим на цілий рік. Неймовірно мудрий, терплячий, теплий - тільки ти можеш приборкати таку, як я! Бути поруч з тобою - велике щастя. Я люблю тебе! Все інше скажу через пару годин. З Новим роком тебе, чоловік мого життя! З НАШИМ новим роком", - написала Регіна під знімком.

&quot;Я люблю тебе&quot;: Тодоренко ніжно привітала коханого з днем народженняФото: (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники приєдналися до привітань Регіни, побажавши закоханій парі величезного щастя і миру в сім'ї:

"Які ви красиві і закохані! Дивлячись на Вас, починаю вірити, що щастя є!";

"Класні! Щастя вам";

"Одна з найнеймовірніших пар";

"Дуже красива пара. Бережіть один одного";

"Відмінне фото і побажання!";

&quot;Я люблю тебе&quot;: Тодоренко ніжно привітала коханого з днем народження

Скріншот коментарів: (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що Влад Топалов розповів, чим його підкорила екс-ведуча "Орла і Решки".

Ми писали, що вагітна Тодоренко розповіла, чому видаляється з Instagram.

Також ми писали, що Влад Топалов зводив Регіну Тодоренко на бал і зробив відверту заяву зі сцени.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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