"Я люблю тебе": Тодоренко ніжно привітала коханого з днем народження

Артистка наголосила, що рада бути поруч із таким чоловіком
Популярна співачка, екс-ведуча шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко ніжно привітала Влада Топалова з днем народження. Відповідний пост артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Любий мій чоловік, сьогодні ти став дорослішим на цілий рік. Неймовірно мудрий, терплячий, теплий - тільки ти можеш приборкати таку, як я! Бути поруч з тобою - велике щастя. Я люблю тебе! Все інше скажу через пару годин. З Новим роком тебе, чоловік мого життя! З НАШИМ новим роком", - написала Регіна під знімком.
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)
Шанувальники приєдналися до привітань Регіни, побажавши закоханій парі величезного щастя і миру в сім'ї:
"Які ви красиві і закохані! Дивлячись на Вас, починаю вірити, що щастя є!";
"Класні! Щастя вам";
"Одна з найнеймовірніших пар";
"Дуже красива пара. Бережіть один одного";
"Відмінне фото і побажання!";
Скріншот коментарів: (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, що Влад Топалов розповів, чим його підкорила екс-ведуча "Орла і Решки".
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Відео: (video.rbc.ua)