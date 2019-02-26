"Я люблю їжу": Слава Камінська поділилася чесним фото в купальнику

Співачка з сім'єю насолоджується відпочинком в ОАЕ

Участница группы "НеАнгелы" и мама двоих детей Слава Каминская, которая сейчас вместе с семьей отдыхает на теплом побережье ОАЭ, не побоялась поделиться в сети честным фото своей фигуры в купальнике. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, а также сделала откровенное признание.

По словам певицы, она очень любит вкусно поесть и именно поэтому не может похвастаться идеальной фигурой в этом отпуске. Однако фото все же сделала - на нем Каминская позирует в зеленом бикини, кепке и солнцезащитных очках.

"Как бы мне не хотелось быть стройной, но я люблю еду. Фото в купальнике - это не мое в нынешней поездке. Пресс у меня всегда был стабильный)))) поэтому пока только так, для галочки", - подписала кадр исполнительница.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Многие подписчики отметили, что ей грех жаловаться, так как у нее все равно отличная фигура. Некоторые признались, что у них такая же проблема - из-за любви к еде никак не получается добиться желанных форм.

"Славочка, учитывая двух детей- у вас фигурка огонь и вообще вы класснааяяя";

"Великолепная фигура ))))";

"Как можно быть такой худой и писать что не стройная";

"Да у Вас классная фигура!";

"Мне бы такую фигуру, эээх...";

"Слава, вы красотка. ваш организм перенёс двое родов, да вы Багыня с такой фигурой";

"Слава, дозвольте запитати, а хто ж тоді стрункий якщо це не ви???";

"Такая же проблема, как бы не хотелось быть стройной))) чревоугодие в моем случае на высоте", - пишут пользователи сети в комментариях.

В то время, как Слава Каминская отдыхает в ОАЭ, ее коллега по дуэту "НеАнгелы", Виктория Смеюха полетела на Бали. Она с удовольствием наслаждается единением с природой и делится вдохновляющими фото.

Ранее Слава Каминская умилила сеть фотоподборкой стильных family look'ов. На снимках певица с сыном и дочкой позирует в идентичных спортивных костюмах.