"Я клялася і божилася": Слава з "НеАнгелів" не встояла перед спокусою в Грузії

Співачка показала, що змусило її пожертвувати стрункою фігурою

Украинская певица и участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала о том, что заставило ее отойти от принципов и пожертвовать стройной фигурой во время поездки в Грузию. Об этом она написала на страничке в Instagram.

Артистка отметили, что не могла не соблазнится настоящими хинкали и даже приняла участие в мастер-классе по их приготовлению и, конечно, же продегустировала свое творение. Видео собственных кулинарных экспериментов она показала поклонникам.

"Я клялась и божилась, что буду есть один салат и даже взяла с собой форму , для спорта – ожидание. Но реальность оказалась другой. Даже я при всём своём желании быть в форме, кушаю с утра до вечера. Сегодня у нас был мастер-класс по приготовлению самых вкусных хинкали, и, понятно, пришлось их утилизировать с помощью своего же рта", - поделилась она с подписчиками своими впечатлениями.

Также Слава отметила, что советует всем посетить гостеприимную Грузию и лично оценить ее красоты, а также традиционную кухню.

Поклонники Славы тут же кинулись обсуждать не только ее кулинарные способности, но и как всегда оригинальный наряд – неординарную и экстравагантную шубку и яркую вязанную шапку. Нашли и те, кто искреннее недоумевал, как певице удается не отказывать себе в гастрономических удовольствиях и, при этом, поражать стройными формами.

"Вы прелесть! Отдыхайте и не переживайте, в Украине все вернется под форму", "Слава, ну это Вы погорячились с настройками о диете. направляясь в такую страну, как Грузия... Это просто нереально... Там столько вкусностей и соблазнов", "Как у тебя получается быть в шикарной форме и при этом позволять вкусняшки?", "Вот что значит руки из того места растут", - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/slava_kaminska)

Напомним, что на Украинской неделе моды 2019 Слава Каминская появилась в стильном образе и посетила показ своей подруги и дизайнера Эльвиры Гасановой.

К слову, Слава Каминская вызвала ажиотаж фотосетом в нижнем белье, показав свои стройные изгибы.

Ранее Слава из группы "НеАнгелы" покорила сеть снимком в экстравагантном образе, собрав урожай комплиментов.