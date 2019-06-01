"Я готова!" Віра Брежнєва вразила екстремальним декольте і стрункою фігурою

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка полонила стрункими вигинами

Популярна співачка Віра Брежнєва може похвалитися стрункою і підтягнутою фігурою, а також апетитними формами. Артистка не приховує, що правильно харчується, займається спортом, причому навіть на відпочинку, і ретельно доглядає за собою. Не так давно Віра відмовилася від цукру і запевнила, що стала себе пчувати значно краще, а її шкіра буквально сяє зсередини. Що б не одягла зірка, вона завжди вміло підкреслює всі достоїнства, а шанувальники не можуть натішитися своєю улюбленицею. Так, на сторінці в Instagram співачка опублікувала гарячий знімок біля басейну, на якому можна оцінити її фігуру в деталях.

Віра лежить прямо у кромки води, камера знімає її зверху, тому чудово видно екстремальне розкішне декольте співачки та її пишні груди. На артистці – облягаючий комбінезон чорного кольору з велосипедками. Вона позує, обхопивши руками струнку талію і трохи відвернувшись від камери так, що видно лише її профіль.

"Літо, я до тебе готова!" - запевнила зірка в підписі до яскравого пікантного кадру біля басейну.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники співачки резонно зазначили, що вона знаходиться в прекрасній формі в будь-яку пору року, а також захопилися стрункими формами Віри.

"Ідеальна!", "Завжди готова! Чарівна", "Ідеальна фігура", "Неперевершена - фігурка супер", "Так тримати! Чарівна, позитивна, проста, чудова! Одним словом, у всіх відношеннях класна!", "Ох, Віра! Одне фото, а стільки емоцій!", "Як завжди, найкраща", "Просто шикарна фігура", - захоплювалися коментатори.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва у повітряному, невагомому вбранні викликала фурор в мережі. Вона оголосила про співпрацю з відомим світовим брендом.

Раніше Віра Брежнєва полонила образом у сукні з анімалістичним принтом.