"Я за природність": Лілія Ребрик розкрила особисті секрети краси

Телевдущая підкреслила важливість очищення, а також порадила улюблений бюджетний засіб

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая любит готовить и с удовольствием публикует рецепты коронных блюд, поделилась с поклонниками тонкостями своего ухода за кожей лица, тела и волосами. Она подробно написала в Instagram, каких ритуалов красоты придерживается, и посоветовала доступное средство для ежедневного применения.

По словам телезвезды, ее всегда выручает обычный детский крем, который она считает универсальным средством. А вот косметику по уходу за волосами ведущая привыкла менять во избежание привыкания.

"Для меня уход за кожей очень важен - это моя профессия, мое лицо. Но я за естественность ! Я за тщательное очищение кожи! Утренние и вечерние процедуры, мицеллярная вода, освежает и тонизирует, а также крем для лица, крем вокруг глаз. Конечно я прислушиваюсь к советам косметолога, также мне интересны различные новинки в индустрии красоты; подруги тоже советуют, но все индивидуально. В силу специфики моей работы - именно очистки очень важна для моей кожи. Поэтому вечерний ритуал очищения кожи провожу с особой тщательностью. Люблю, чтобы кожа аж "скрипела" от чистоты. Среди бюджетных средств люблю детский крем. А что? Главное – гипоаллергенный. Он всегда под рукой, особенно у молодой мамы", - отметила Ребрик.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Знаменитость призналась, что любит экспериментировать и открывать для себя новые косметические марки и бренды. А также предпочитает покупать парфюмерные линии из нескольких средств, дополняющих друг друга.

"Для тела использую парфюмированные кремы, которые идут в банной линии к аромату. Знаю, что средства для волос надо чередовать, чтобы не было привыкания! Масло для кончиков волос- незаменимый продукт. Вообще люблю разные новинки и не боюсь их на себе пробовать. Ведь косметика - это очень индивидуально", - подчеркнула Лилия.

Также звезда напомнила поклонницам о том, что женщина должна любить себя, радовать и баловать, а самое ее большое украшение – это сияющие от счастья глаза.

Подписчикам телеведущей понравились ее советы и они стали детально расспрашивать ее о любимых средствах и марках, а также восхищаться ухоженностью и умением грамотно следить за собой.

"По поводу дороговизны- женщина достойна себя иногда баловать самым лучшим. И это "самое лучшее" для себя же любимой - определяет она же сама", - заверила Ребрик.

"Лилия, вы очень красивая и ухоженная", "Спасибо за информативный пост. Вы красавица", "Лиличка, вы красотка!", "Спасибо за интересный рассказ", "Лиличка, Вы действительно очень красивая женщина, и очень естественная! У вас нет искусственных губ как "вареники", и других косметических трюков, которые в повседневной жизни выглядят очень вульгарно! Это не про Вас, Вы естественная, гармоничная, прекрасна!" - восхищались комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик восхитила сеть своей растяжкой, показав эффектный прыжок в воздухе прямо в платье.

К слову, Лилия Ребрык даже в студии утренней программы, ведущей которой является, устраивает жаркие танцы и не прочь показать коллегам и зрителям пару па на камеру.