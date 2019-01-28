"Я за природність": Лілія Ребрик розкрила особисті секрети краси

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телевдущая підкреслила важливість очищення, а також порадила улюблений бюджетний засіб

Відома українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик, яка любить готувати і з задоволенням публікує рецепти коронних страв, поділилася з шанувальниками тонкощами свого догляду за шкірою обличчя, тіла і волоссям. Вона докладно написала в Instagram, яких ритуалів краси дотримується, і порадила доступний засіб для щоденного застосування.

За словами телезірки, її завжди виручає звичайний дитячий крем, який вона вважає універсальним засобом. А ось косметику по догляду за волоссям ведуча звикла міняти, щоб уникнути звикання.

"Для мене догляд за шкірою дуже важливий - це моя професія, моє обличчя. Але я за природність ! Я за ретельне очищення шкіри! Ранкові та вечірні процедури, міцелярна вода, освіжає і тонізує, а також крем для обличчя, крем навколо очей. Звичайно я прислухаюся до порад косметолога, також мені цікаві різні новинки в індустрії краси; подруги теж радять, але все індивідуально. В силу специфіки моєї роботи - саме очищення дуже важлива для моєї шкіри. Тому вечірній ритуал очищення шкіри проводжу з особливою ретельністю. Люблю, щоб шкіра аж "скрипіла" від чистоти. Серед бюджетних засобів люблю дитячий крем. А що? Головне – гіпоалергенний. Він завжди під рукою, особливо у молодої мами", - зазначила Ребрик.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Знаменитість зізналася, що любить експериментувати і відкривати для себе нові косметичні марки і бренди. А також воліє купувати парфумерні лінії з декількох засобів, які доповнюють один одного.

"Для тіла використовую парфумовані креми, які йдуть в банній лінії до аромату. Знаю, що засоби для волосся треба чергувати, щоб не було звикання! Масло для кінчиків волосся - незамінний продукт. Взагалі люблю різні новинки і не боюся їх на собі пробувати. Адже косметика - це дуже індивідуально", - підкреслила Лілія.

Також зірка нагадала прихильницям про те, що жінка повинна любити себе, радувати і балувати, а найбільша її окраса – це сяючі від щастя очі.

Підписникам телеведучої сподобалися її поради і стали детально розпитувати її про улюблених засобах та марки, а також захоплюватися доглянутістю і умінням грамотно стежити за собою.

"З приводу дорожнечі - жінка гідна іноді балувати себе найкращим. І це "найкраще" для себе коханої - визначає вона сама", - запевнила Ребрик.

"Лілія, ви дуже красива і доглянута", "Спасибі за інформативний пост. Ви красуня", "Лілічка, ви красуня!", "Спасибі за цікаву розповідь", "Лілічка, Ви дійсно дуже красива жінка, і дуже природне! У вас немає штучних губ як "вареники", і інших косметичних трюків, які в повсякденному житті виглядають дуже вульгарно! Це не про Вас, Ви природна, гармонійна, прекрасна!" - захоплювалися коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик захопила мережу своєю розтяжкою, показавши ефектний стрибок у повітрі прямо в сукні.

До речі, Лілія Ребрик навіть в студії ранкової програми, ведучою якої є, влаштовує спекотні танці і не проти показати колегам і глядачам пару па на камеру.