"Я завжди була зухвалою": стильна Фреймут зробила відверте зізнання

Ведуча позувала перед об'єктивом відомого фотографа

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая на свой день рождения устроила романтические каникулы с мужем в Тель-Авиве, поделилась с поклонниками фото в стильном образе, а также сделала откровенное признание о себе.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram черно-белый снимок, на котором она запечатлена в черном платье в бельевом стиле с кружевными вставками. Одну руку Ольга положила на бедро и призывно приоткрыла губы.

"Я всегда была дерзкой. Иногда мне это помогало. Но чаще - вредило", - отметила она под публикацией.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Стоит отметить, что Фреймут позировала перед объективом известного украинского фотографа Саши Самсоновой, которая снимает Кайли Дженнер и других мировых знаменитостей.

Поклонникам очень понравились образ и наряд ведущей, а также они призвали ее оставаться собой. Некоторые подписчики сравнили ее на этом фото с Клаудией Шиффер.

"Красотка";

"Такою і залишайтесь!";

"Оля, пример для меня. Какой НУЖНО быть!";

"Шикарная. Украинское телевидение должно гордиться, что у нас есть такая Ольга Фреймут";

"Ви неймовірна!";

"Дуже гарна";

"Люблю это качество - качество сильных личностей";

"Здесь Вы мне напомнили Клаудию Шифер)";

"Зухвалість, у тандемі з розумом і красою, - краща зброя для дівчини Вашої професії", - пишут фаны в комментариях.

Напомним, Ольга Фреймут показала нежные фото со старшей дочерью Златой в день рождения девочки.

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