"Я вдячний за щирість": Олег Винник зібрав аншлаг у Білорусі

Фото: Олег Винник (колаж РБК-Україна)

Глядачі підспівували рядки улюблених пісень, танцювали, аплодували стоячи

Улюбленець жінок, популярний український співак Олег Винник, який отримав незвичайний презент у Бердянську, виступив на головній сцені Білорусі - мінському Палац Республіки.

Атмосфера на концерті була дуже душевною - глядачі підспівували рядки улюблених пісень, танцювали, аплодували стоячи і довго не відпускали співака.

"Я завжди із задоволенням повертаюся в Білорусь. З самого першого приїзду відчуваю тут шанобливе і неймовірно тепле ставлення до себе, це дуже цінно", - зазначив музикант.

Фото: Олег Винник (прес-служба артиста)

Квитки на виступ Винника в Мінську розкупили за кілька тижнів до концерту. Майданчик, яку збирає далеко не кожен виконавець, був абсолютно заповнений.

"Я насолоджувався публікою в залі. Білоруси довго придивляються, оцінюють. Тому мені дуже приємно, що мене полюбили і прийняли. Я вдячний Мінську за гостинність та щирість", - поділився враженнями суддя Х-фактор 9.

Фото: Олег Винник (прес-служба артиста)

Зазначимо, Олег Винник вже не вперше виступає в Білорусі. Зокрема, минулого літа співак представив рідну країну в рамках Днів культури України в Мінську, Гомелі та Олександрії, а також на XXVII Міжнародному фестивалі мистецтв "Слов'янський базар" у Вітебську.

Нагадаємо, раніше Олег Винник влаштував у Києві феєричне шоу. Шоу "Ти в курсі" стало підсумком багатомісячної роботи артиста і його команди Виконавець вразив глядачів яскравим світловим шоу і спецефектами, для чого було встановлено 120 тонн декорацій, 800 світлових приладів.

Ми також писали про те, що Олег Винник зізнався, що завжди користувався попитом у прекрасної статі.Співак заявив, що у нього ніколи не виникало труднощів з тим, щоб зацікавити дівчину.

До речі, відомий український ведучий Юрій Горбунов розповів, як умовив Олега знятися в кіно.

Відео: РБК-Україна