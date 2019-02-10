"Вибухонебезпечна суміш": мережа в захваті від провокаційного виступу Maruv на Нацвідборі

Видео: MARUV – Siren Song! – Национальный отбор на Евровидение-2019. Первый полуфинал (youtube.com/Телеканал СТБ)

В субботу, 9 февраля, состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение 2019, в котором выступили 8 участников, 3 из которых прошли в финал. Среди них оказалась и эпатажная певица Maruv, которая попала в число претендентов буквально в последний момент - она заменила принявшую решение отказаться от участия Таянну. Выступление артистки получилось очень откровенным и провокационным, что понравилось не всем судьям, однако пользователи сети в основном остались в восторге.

Maruv, настоящее имя которой Анна Корсун, исполнила композицию на английском языке Siren song. Она осталась верна своему стилю и выступила в образе "садо-мазо" вместе с танцовщицами.

Фото: (instagram.com/eurovision.ua)

Девушка была одета в кожаные лосины, черное платье-рубашку с наклейками в районе сосков и туфли на шпильке. Она дополнила образ стильными очками, украшенными камнями и бахромой.

Фото: (instagram.com/eurovision.ua)

В конце номера певица подошла к столу жюри, где исполнила чувственный танец. При этом зрители увидели, что сзади на штанах у нее вырез, обнажающий ягодицы.

Фото: (instagram.com/eurovision.ua)

Джамала призналась, что для нее это было несколько чересчур, к тому же, ей не хватило вокала исполнительницы.

"Ощущение легкости и танцевальной музыки. Мне не хватало именно мелодии, слишком субтоновая манера. Песня звучит очень романтично и сексуально в записи, вживую - все по-другому. А также, сделайте более интеллигентную провокацию. Для меня - это слишком", - говорит Джамала.

Евгений Филатов не увидел в выступлении ничего особенного, ведь "это трендовое звучание, но такого еще миллион".

Фото: (instagram.com/eurovision.ua)

Андрей Данилко с ними не согласился.

"А мне понравилось, но это больше клубная история. Хотя мне бы хотелось, чтобы вы оказались в финале", - возразил Данилко.

Кадр из видео (youtube.com/Телеканал СТБ)

Отметим, что Maruv получила 6 баллов от жюри и 8 от зрителей и по сумме вышла в финал Нацотбора вместе с Brunettes Shoot Blondes и YUKO.

При этом в сети выступление артистки вызвало настоящий фурор - многие возмущаются комментариям судей и призывают отправить на Евровидение 2019 именно Анну.

"Серьезно? Марув жюри поставили 6, а Юко - 8? Вы серьезно сейчас?.. Один Данилко все понимает..﻿.";

"Данилко, спасибо за 8 баллов для Марув!!) Марув на евровидение!!! Ты самая классная!!))﻿";

"Это победитель. И песня, и образ, и шоу есть﻿";

"Песня бомбическая! BANG! Она и без Евровидения снова ворвется в Европу и засядет в чартах) Аня в своем образе просто бомба! Надеюсь все сложится удачно, привет из Беларуси!﻿";

"Из судей адекватный тут только Данилко. Он прав, на Евровидение нужно вести тренд. Звучание отличное, шоу есть, в голове заедает, образы и это выступление запомнятся зрителю на долго. Какой, к черту, посыл и мелодию они выискивают, коль в прошлом году победила Нетта? Она не разовое явление. Подобное до сих пор нравится людям. Почему обычные люди из народа должны объяснять этим звездам что такое шоу? Да и как минимум Марув на фоне всех остальных выглядит максимально выиграшно. И эти 8 баллов за вой для Юки что-то нереальное";

"ЛУЧШАЯ!!! Судьи вообще не понимают , что нравится активной аудитории. А активной аудитории нравится MARUV. Самая достойная!﻿";

"Только MARUV достойна представлять Украину на Евровидении! ШОК, СЕКС, ГОЛОС, БИТ, ТАНЦЫ, ОБРАЗЫ - то, что понрав Европе!!!﻿";

"Зрители поставили Марув 8, а Юко - 5. Сразу видно разницу, да?)))";

"Вауууу!!!! Это взрывоопасная смесь, Марув ты супер!!!! Езжай!!!﻿" - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (youtube.com/Телеканал СТБ)

Напомним, фаворитка Нацотбора на Евровидение Maruv ошарашила пророссийским заявлением.

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