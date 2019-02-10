"Вибухонебезпечна суміш": мережа в захваті від провокаційного виступу Maruv на Нацвідборі

Відео: MARUV – Siren Song! – Національний відбір на Євробачення-2019. Перший півфінал (youtube.com/Телеканал СТБ)

У суботу, 9 лютого, відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення 2019, в якому виступили 8 учасників, 3 з яких пройшли у фінал. Серед них опинилася і епатажна співачка Maruv, яка потрапила в число претендентів буквально в останній момент - вона замінила Таянну, яка прийняла рішення відмовитися від участі. Виступ артистки вийшов дуже відвертим і провокаційним, що сподобалося не всім суддям, однак користувачі мережі в основному залишилися в захваті.

Maruv, справжнє ім'я якої Анна Корсун, виконала пісню англійською мовою Siren song. Вона залишилася вірна своєму стилю і виступила в образі "садо-мазо" разом з танцівницями.

Фото: (instagram.com/eurovision.ua)

Дівчина була одягнена в шкіряні лосини, чорне плаття-сорочку з наклейками в районі сосків і туфлі на шпильці. Вона доповнила образ стильними окулярами, прикрашеним каменями і бахромою.

Фото: (instagram.com/eurovision.ua)

В кінці номера співачка підійшла до столу журі, де виконала чуттєвий танець. При цьому глядачі побачили, що ззаду на штанях у неї виріз, що оголяє сідниці.

Фото: (instagram.com/eurovision.ua)

Джамала зізналася, що для неї це було трохи занадто, до того ж, їй не вистачило вокалу виконавиці.

"Відчуття легкості і танцювальної музики. Мені не вистачало саме мелодії, занадто субтоновая манера. Пісня звучить дуже романтично і сексуально в запису, наживо - все по-іншому. А також, зробіть більш інтелігентну провокацію. Для мене - це занадто", - каже Джамала.

Євген Філатов не побачив у виступі нічого особливого, адже "це трендове звучання, але такого ще мільйон".

Фото: (instagram.com/eurovision.ua)

Андрій Данилко з ними не погодився.

"А мені сподобалося, але це більше клубна історія. Хоча мені б хотілося, щоб ви опинилися у фіналі", - заперечив Данилко.

Кадр з відео (youtube.com/Телеканал СТБ)

Відмітимо, що Maruv отримала 6 балів від журі та 8 від глядачів і по сумі вийшла у фінал Нацвідбору разом з Brunettes Shoot Blondes і YUKO.

При цьому в мережі виступ артистки викликав справжній фурор - багато обурюються коментарям суддів і закликають відправити на Євробачення 2019 саме Анну.

"Серйозно? Марув журі поставили 6, а Юко - 8? Ви серйозно?.. Один Данилко все розуміє...";

"Данилко, спасибі за 8 балів для Марув!!) Марув на євробачення!!! Ти сама класна!!))";

"Це переможець. І пісня, і образ, і шоу є";

"Пісня бомбическая! BANG! Вона і без Євробачення знову увірветься в Європу і засяде в чартах) Аня в своєму образі просто бомба! Сподіваюся, все складеться вдало, привіт з Білорусі!";

"З суддів адекватний тут тільки Данилко. Він правий, на Євробачення потрібно вести тренд. Звучання відмінне, шоу є, в голові заїдає, образи і це виступ запам'ятаються глядачеві на довго. Який, до біса, посил і мелодію вони вишукують, якщо в минулому році перемогла Нетта? Вона не разове явище. Подібне досі подобається людям. Чому звичайні люди з народу повинні пояснювати цим зіркам що таке шоу? Та і як мінімум Марув на тлі всіх інших виглядає максимально виграшно. І ці 8 балів за виття для Юкі щось нереальне";

"КРАЩА!!! Судді взагалі не розуміють , що подобається активної аудиторії. А активної аудиторії подобається MARUV. Сама гідна!";

"Тільки MARUV гідна представляти Україну на Євробаченні! ШОК, СЕКС, ГОЛОС, БІТ, ТАНЦІ, ОБРАЗИ - те, що сподобалася ва Європі!!!";

"Глядачі поставили Марув 8, а Юко - 5. Відразу видно різницю, так?)))";

"Вауууу!!!! Це вибухонебезпечна суміш, Марув ти супер!!!! Їдь!!!" - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів (youtube.com/Телеканал СТБ)

Нагадаємо, фаворитка Нацвідбору на Євробачення Maruv приголомшила проросійською заявою.

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