"Вибухова команда": Лобода показала стильний family look з дочкою в компанії знаменитостей

Світлана Лобода з донькою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Співачка запевнив, що дивиться всією сім'єю шоу зі своєю участю

Популярна співачка Світлана Лобода, яка стала однією з наставниць шоу "Голос. Діти" в Росії, показала в Instagram стильне фото з дочкою, на якому вони позують у схожих вбраннях. Також на знімку зображені колеги зірки по проекту – Валерій Меладзе і Пелагея.

Артистка покрасувалася перед шанувальниками в шкіряних штанях, піджаку з паєтками і крислатому чорному капелюсі. На Євангеліні також був ідентичний маминому головний убір, штани з лампасами і шкіряна куртка.

"Ми всі чекаємо "Голос Діти". Будемо дивитися всією сім'єю. А ви?" – поцікавилася Лобода у підписників.

Світлана Лобода з донькою, Пелагея і Валерій Меладзе (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Коментатори зізналися, що теж з нетерпінням чекають на новий випуск проекту, а також захопилися модною family look'ом мами і доньки

"Свєту, як завжди, оригінальна", "Вибухова команда наставників, особливо Евуля", "Дочка, красуня, хоча, втім, як і мама, я маю на увазі Свєту", "Ви з дочкою затьмарили всіх на цьому фото", "Єва крута!", "Як завжди дуже стильна", - захоплювалися інтернет-користувачі

Нагадаємо, що Світлана Лобода показала пікантне фото у ванній, на якому позує топлес.

Раніше Світлана Лобода похвалилася епатажними образами, в яких з'явилася перед глядачами під час серії масштабних концертів у Москві.

Відео: РБК-Україна