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"Підірвала танцпол": Тіна Кароль запалила яскравим танцем на "Танці з зірками"

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.08.2019 - 10:47
"Підірвала танцпол": Тіна Кароль запалила яскравим танцем на "Танці з зірками"
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки переконливо просять її прийти в наступний сезон шоу вже в якості учасниці

Відео: Тіна Кароль – Вабити / Танці з зірками 2019 (youtube.com)

Улюблениця публіки Тіна Кароль, яка нещодавно підкорила серця українців виконанням гімну на даху театру, зайняла посаду ведучої в новому сезоні теле-шоу "Танці з зірками". Разом з шоуменом Юрієм Горбуновим, співачка відкрила перший випуск у неймовірній блискучій сукні складного крою зі спущеним плечем і глибоким розрізом.

&quot;Підірвала танцпол&quot;: Тіна Кароль запалила яскравим танцем на &quot;Танці з зірками&quot;Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Проте не вбрання співачки викликало найбільший ажіотаж у мережі, а її виступ, в якості запрошеної зірки. Співачка, змінивши наряд на більш коротке плаття, представила свою нову композицію "Вабити" і в супроводі балету відтанцювала складну хореографічну зв'язку під запальну музику. Тіна так ритмічно і пластично танцювала, що її шанувальники вирішили, що такий талант не годиться приховувати і запропонували улюблениці обов'язково взяти участь у наступному сезоні танцювального шоу, але вже в якості учасниці.

&quot;Підірвала танцпол&quot;: Тіна Кароль запалила яскравим танцем на &quot;Танці з зірками&quot;

Скріншот з відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Вставка з танцем мене просто порвала. Тіна ходячий се*с
  • Ще вчора Тіна співала гімн України в центрі Києва, а вже сьогодні в абсолютно новому образі запалює не по-дитячому. Просто відвал голови. Тіні треба було брати участь в цьому шоу, а не вести його
  • Тіна потроху відходить, а точніше приходить в себе..постійно був образ страждаючої і томної жінки (вдови), а тут вона походу вже сама хоче повернутися до колишньої Тіни)) Тіни , яка «Пупсик, мій милий пупсик...»
  • Люди можуть хейтети Тіну за манеру співу і стиль в одязі ("вкусовщіна"), але те що вона експериментує і працює над собою постійно заперечувати не можна
  • Танець в кінці воппшеее неждаанчик
  • Ось, вміє Тіна дивувати. Танець взагалі. Найкраща, й нічого більше сказати!!!
  • Ось людина, яка постійно працює над собою..Танцює суперськи! Ось спробуй зробити так навпочіпки і так довго. Це ж не просто. Молодець.
  • Запальничка. Вміє дивувати Тіна, за це вона мені подобається!) Виглядає щасливою і це найголовніше
  • Вона прекрасна. Просто неперевершена..І хто після Тіни буде сперечатися, що українські дівчата найкрасивіші і взагалі якісь там Голлівудські зірки, якщо у нас є Тіна!
  • Чарівна, кайфова дама. Цей танець просто вибух мозку. Серце стукало як скажене. Цей танець був би родзинкою в кліпі
  • Яка там Джей Ло, якщо тут така Тіна
  • ХОЧУ ТІНУ НА ТАНЦЯХ ААААААААААА
  • По-моєму, шикарно, навіть краще, ніж у кліпі
  • Обожнюю її
  • Давно Тіночка не була такою! Танець в кінці був просто приголомшливий!!! Тіна знову почала цвісти

Варто відзначити, що вже відомо, хто набрав найбільшу кількість балів у конкурсі "Танці з зірками" Перші і останні місця в рейтингу здивували навіть експертів.

До речі, з недавніх пір співачка Тіна Кароль стала повертатися до свого безтурботного і інтригуючого образу легковажної красуні після довгих років трагічного амплуа. Артистка стала все частіше балувати знімками в купальниках, на яких можна розглянути її чудову фігуру.

Увійде в історію Танців з зірками: Кравець приголомшила танцем-звільненням (відео) Сексуально і чуттєво: глядачі обрали фаворита Танців із зірками 2019
Новини України Тіна КарольТанці з зірками
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