"Погляд прямо в душу": Тіна Кароль підкорила ніжним фото без макіяжу

Співачка супроводила знімок мудрою цитатою з книги

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая отметила день рождения на репетиции Голосу країни, очаровала своих поклонников новым фото. На черно-белом снимке, опубликованном в Instagram артистки, она запечатлена без макияжа и пронзительно смотрит прямо в камеру.

При этом игра света и теней создает интересный эффект, выделяя лицо Тины.

"Мы ответственны за тех, кого приручили (с) Сент-Экзюпери", - подписала публикацию звезда цитатой из "Маленького принца".

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники пришли в восторг от этого фото и особенно отметили красивые и выразительные глаза Кароль, которыми она будто заглядывает прямо в душу.

"Слишком идеальная малышка";

"Такая нежная...";

"Как будто в душу заглянули";

"Але цей погляд просто... готова дивитися в ці очі вічно";

"Так и веет нежностью... Как же завораживает этот взгляд прямо в душу. Спасибо, Тиночка, за то, что ты такая настоящая и искренняя, как на фото, так и в жизни";

"Эта магическая красота. Такая настоящая....";

"Прекрасное фото.....просто, без пафоса и мишуры! Просто прелесть", - пишут фаны артистки в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль на свой день рождения осуществила детскую мечту. Тина решила раскрыть секрет, и призналась, что встретила праздник за полярным кругом и собственными глазами увидела невероятное северное сияние.

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