Погляд не відвести: Слава з НеАнгелів розбурхала "апетитним" фото в басейні

Слава Камінська з групи НеАнгели завжди могла похвалитися підтягнутою фігурою, а в останній час стала ще стрункішою завдяки інтервальному голодуванню. Зараз артистка перебуває на відпочинку в Ізраїлі і вже встигла блиснути пишними грудьми на пікантному фото. Проте вона вирішила на цьому не зупинятися і своїм новим знімком в Instagram неабияк потішила підписників.

На фото Слава відображена в басейні в сексапільному злитному купальнику червоного кольору з чорною вставкою-сіточкою в районі грудей і живота. При цьому співачка тримає в одній руці тарілку з бургером і картоплею фрі, а в другій - пляшку коли, і з насолодою потягує газовану воду через трубочку.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Не бійтеся досконалості. Вам все одно ніколи її не досягти..."- з гумором прокоментувала публікацію Камінська.

"Апетитний" знімок викликав бурю емоцій у шанувальників зірки - багато хто впевнені, що фото постановочне та насправді артистка не їсть таку шкідливу їжу. Своїми враженнями користувачі мережі поділилися в коментарях.

"Огооооооооо! Погляд не відвести)"

"Ці купальники зведуть мене з розуму"

"Ну так, з таким хіба що сфоткаться"

"Крутецька"

"Ух Ти !!!! Ось це супер фотка!"

"Я навіть не впізнала тебе! агонь"

"Можна подумати, таке їсте"

"Взяла тарілку чисто сфоткаться)))"

"Смачна!!!"

"Ви та жінка, на яку хочеться рівнятися"

"Немає межі досконалості!)"

"А як же ЗСЖ ?"

"Красива, смілива, самодостатня Гармонія у ВСЬОМУ"

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів похвалилася відпочинком в Нью-Йорку разом з чоловіком Едгаром Камінським.