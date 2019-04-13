Погляд не відвести: Слава з НеАнгелів розбурхала "апетитним" фото в басейні

Співачка вирішила "трохи перекусити" не виходячи з води
Слава Камінська з групи НеАнгели завжди могла похвалитися підтягнутою фігурою, а в останній час стала ще стрункішою завдяки інтервальному голодуванню. Зараз артистка перебуває на відпочинку в Ізраїлі і вже встигла блиснути пишними грудьми на пікантному фото. Проте вона вирішила на цьому не зупинятися і своїм новим знімком в Instagram неабияк потішила підписників.
На фото Слава відображена в басейні в сексапільному злитному купальнику червоного кольору з чорною вставкою-сіточкою в районі грудей і живота. При цьому співачка тримає в одній руці тарілку з бургером і картоплею фрі, а в другій - пляшку коли, і з насолодою потягує газовану воду через трубочку.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
"Не бійтеся досконалості. Вам все одно ніколи її не досягти..."- з гумором прокоментувала публікацію Камінська.
"Апетитний" знімок викликав бурю емоцій у шанувальників зірки - багато хто впевнені, що фото постановочне та насправді артистка не їсть таку шкідливу їжу. Своїми враженнями користувачі мережі поділилися в коментарях.
Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів похвалилася відпочинком в Нью-Йорку разом з чоловіком Едгаром Камінським.