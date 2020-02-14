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Викликайте пожарку: Тіна Кароль в одній білизні спокусила чуттєвою пристрастю

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Співачка розбурхала мережу відвертим кадром

Тіна Кароль вміє майстерно та вишукано демонструвати свою жіночність і сексуальність. Фотосети української поп-діви за останній рік стали більш сміливими і навіть отровенными. Шанувальники детально вивчають кожен кадр на сторінці артистки в Instagram і не перестають захоплюватися її витонченістю форм. Так, Тіна вирішила оригінально привітати фанів з Днем закоханих, опублікувавши пікантну фотолистівку.

Співачка розташувалася на підлозі в білизна тілесного відтінку, що додавало пікантність і без того спекотному кадру. Вона схрестила ноги і відкинула голову назад. Прикривши очі в блаженстві. Її медове волосся вільно спадає на плечі, а шкіра ніби підсвічена зсередини. Вона розташувалася босоніж і крім білизні, на співачці більше немає ні одягу, ні аксесуарів.

Замість тексту поп-діва залишила лише смайл-сердечко. Втім, вона не звикла підписувати знімки довгими висловлюваннями.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Повністю жаркий кадр можна побачити тут

Фани артистки буквально втратили голову від відвертості своєї улюблениці. Вони повідомили, що пора викликати пожежників, адже від пікантного фото стало занадто гаряче.

  • Яка Ви красуня
  • Ох і бестія
  • Вау,Тіна -шикарно! З Днем Святого Валентина!
  • Чарівна
  • Сексі-дівчинка
  • Ідеальні форми!
  • Викликайте пожарку
  • Дуже ніжна, красива. Супер. Нічого зайвого і не вульгарно
  • Захват. Як завжди
  • Неймовірно красива
  • Ти ніжність
  • Ну що за богиня

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала, як робить мейкап біля дзеркала. Вона вправно орудує пензлем і поправляє макіяж.

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