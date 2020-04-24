Викликали в школу: Потап вперше розповів про бійки сина і конфлікти

Потап прекрасно знаходить спільну мову зі своїм сином від першого шлюбу з продюсером Іриною Горовою, 11-річним Андрієм. Раніше репер часто балував хлопчика, адже бачився з ним не так часто, але потім розробив свою виховну схему, яка мотивує школяра добре вчитися і за це отримувати бонуси від папи. Андрій зростає спортивним хлопцем: захоплюється баскетболом, футболом і, як виявилося, займався боксом! У своєму новому YouTube-проекті 2РОРodcast він розповів, як син дав здачі кривдникам в школі, захищаючи свого батька.

Репер пояснив хлопчику, що він – син зірки, тому йому доведеться стикатися з негативом в свою сторону.

"Я малому особисто пояснював: "Андрюха, ти незвичайний хлопець. Тобто ти звичайний, тільки в тебе тато – знаменитість, тому тобі часто будуть писати якісь гидоти". У нього в школі до нього підходили шкільні друзі, хтось щось погане про мене говорив. Андрійко в цей момент займався боксом, і мене викликали в школу часом. Кажуть: тут Андрій... Я відповідаю: "Але він же заступався за тата!" Я при директорі сказав: "Андрюша, ти такого більше не роби!" А на виході зі школи сказав: "Молодець! Постояв за себе!" - зізнався він.

Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)

Також Потап поскаржився, що часто заблоковані в соцмережах юзери пишуть його синові і скидають негатив на дитину, відіграючись на ньому. "Ті, хто не можуть достукатися зі своїм хейтом на мені, перекидається на малого", - пояснив продюсер.

Відео: Youtube/2POPОDCAST

Нагадаємо, що Потап розповів про ставлення до екс-дружини Ірини Горової і витримку ітастійкість Насті Каменських.