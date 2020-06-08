Вичавлюю максимум: Даша Квіткова висловилася про свій успіх після проекту Холостяк

Після перемоги в 9 сезону романтичного реаліті Холостяк Даша Квіткова не зникла з радарів - дівчина почала активно розвивати свій блог, зайнялася організацією фото-вечірок за кордоном, а також продовжувала будувати стосунки з головним героєм Микитою Добриніним. Зараз пара вже офіційно чоловік та дружина - 20 травня вони розписалися, а пишне весілля зіграють 12 серпня. При цьому багато хто вважає, що успіх і популярність приніс дівчині саме проект. Даша вирішила відреагувати на подібні твердження.

Квіткова поділилася в Instagram ефектними фото, на яких вона сидить на чорному шкіряному кріслі в бежевому комбінезоні з оголеними плечима і босоніжках на підборах.

Дівчина заявила, що лише використала всі виникаючі їй можливості, але досягла б свого навіть без участі в шоу, адже вона трудоголік.

"Все, що у тебе є - тобі дав проект "Холостяк". Майже щодня я читаю такі листи у мене в особистих повідомленнях. Але секунду, давайте відверто: Все, що дає проект - це стимул, а далі ти розбираєшся самостійно. Проект не створює мені футболки і костюми, не створював проект про подорожі, не веде переговори і не співпрацює з багатьма брендами замість мене.



Так, я хапаюся за будь-яку можливість, я вичавлюю максимум з усього цього, досягаю своїх цілей, не боюся і ризикую. Це роблю я і не бачу в цьому нічого поганого. Я думаю, що ви б робили теж саме. Та не сталося в моєму житті такого "стимулу", я б все одно всього досягла. Я по натурі трудоголік і ніколи не буду сидіти на місці і чекати, коли ж в руки до мене прилетить зірка. Такого не буває. Всі домагається через працю, в будь якому його прояві. Я вирішила не пірнати під воду, а стати на серфінг і плисти разом з хвилею", - пише Квіткова.

Дарія Квіткова захопила красою в брючному вбранні (фото: instagram.com/kvittkova)

Підписники підтримали Дашу і залишили їй багато теплих коментарів.

молодець, рухайся далі

Людям просто завидно, а ти розумниця

Я не погоджуюсь з людьми які це кажуть, все що ви зараз маєте Це тільки заслужино вами. так і звами згідний проект давши вам стимул

Є багато переможниць проекту яких забули вже давно

Захоплююся такими людьми, які самі багато чого домоглися

Люди заздрісні ,от і все.

Красуня

Слова правильні і круті

Молодець, так і потрібно. Успіхів тобі в твої починаннях

Яка ж ти красива!!

Скріншот коментарів

Раніше переможниця Холостяк-9 Даша Квіткова розговорилася про свою фігуру і любові до себе.