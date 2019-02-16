Хто вийде у фінал Нацвідбору на Євробачення: Джамала влаштувала суперечку серед фанів

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Член журі Нацвідбору попросила підписників назвати своїх фаворитів у другому півфіналі

У суботу, 16 лютого, відбудеться другий півфінал Національного відбору на Євробачення 2019, в якому на сцену вийде решта вісім учасників відбору, які змагатимуться за три вакантних місця у фіналі. Одна з членів журі Нацвідбору Джамала, яка замилувалала мережу фото зі своїм головним фанатом, влаштувала у зв'язку з цим суперечки і обговорення серед своїх шанувальників..

Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок з першого півфіналу і поцікавилася, за кого її підписники будуть вболівати і голосувати в другому.

"Добрий ранок. Ви ж пам пам'ятаєте, що сьогодні другий півфінал Нацвідбору на Євробачення? Вже маєте своїх фаворитів? За кого будете голосувати? Початок о 19.00, дивитися, як завжди, на СТБ чі UA:Перший!" - написала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі діляться своїми варіантами в коментарях, а також бажають співачці легкого і об'єктивного суддівства.

"Анна Марія, Казка, Хаят";

"Казка, іван наві та Laud";

"Анна Марія та Laud";

"Головне казку не тягніть за всі місця) а оцінюйте по честноку";

"Kazkaaaa";

"За Хаята, сподіваюся ви теж його підтримаєте. Він дуже талановитий";

"Іван НаВи і Хайат";

"Казка нехай їде...";

"Бажаю вам сьогодні успіху, оббирає серцем. А мій фаворит - Laud";

"Думаю буду голосувати за КAZKA";

"Напевно в цьому році бородьба буде між Kazka, MARUV та Laud. Вже цікаво дізнатися хто ж переможе?" - пишуть фоловери.

Нагадаємо, ви можете ознайомитися з композиціями кожного півфіналіста і зробити свій вибір за найкраще, на вашу думку, виконання в тематичному опитуванні LITE.

До речі, ви також можете прослухати всі пісні першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019. Нагадаємо, що у фінал пройшли: YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.