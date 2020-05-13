Витягнув пістолет: Регіна Тодоренко вперше висловилася про свої стосунки з агресором

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зважилася на відверте зізнання

Регіна Тодоренко після гучного скандалу через свої необережні висловлювання про жертв домашнього насильства випустила документальний фільм на цю непросту, але важливу тему. У стрічці фахівці дали поради та рекомендації жертвам абьюза, як розірвати порочне коло і вирватися з руйнівних і небезпечних токсичних стосунків. Тепер же ведуча вирішила поділитися особистою історією про те, як їй довелося впритул зіткнутися з агресією, спрямованої в її бік, про що вона розповіла у інтерв'ю виданню "Медуза".

У 20-річному віці Регіна почала зустрічатися з хлопцем, який виявляв ознаки неконтрольованої агресії і всіляко утискав і обмежував дівчину. Він ревнував Регіну і болісно демонстрував це.

"У мене був хлопець, який дуже сильно мене ревнував. До речі, це є однією з ознак того, що людина здатна в майбутньому застосувати насильство. Так от, він ревнував мене до всього: до стовпа, до стільця... Йому було б простіше, якби я вдома була прив'язана до батареї — тільки тоді, здається, він був би спокійний", - згадує ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Один раз під час прогулянки до пари підійшов шанувальник Регіни з проханням сфотографуватися, на що її коханий відреагував дуже агресивно.

"Якось ми гуляли, і до мене підійшов шанувальник, попросив сфотографуватися. На що мій молодий чоловік забрав у хлопця телефон і витягнув пістолет — у нього була з собою зброю, — направив на нас і сказав: "Так, ти від неї геть, а ти сюди встала швидко", - розповіла зірка "Орла і Решки".

Вражена тим, що трапилося Регіна поспішила заспокоїти агресивного ревнивця. Вона постаралася якомога байдужіше спустити ситуацію "на гальма".

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Я посміхнулася і сказала: "Ой, ну чого ти, ну перестань". Я сказала так, ніби це було окей. Це настільки вшито в мозок, що "ой, нічого страшного, це не агресія, гаразд-гаразд, покричить і перестане". І зараз я думаю: Господи, а що б зі мною сталося, якби я залишилася в цих хворих стосунках?" - запитує вона.

Ведуча зізналася, що гучний скандал, який позбавив її титулів і вигідних мільйонних контрактів з відомими брендами, дозволив ведучій стати рупором для тих, хто впритул зіткнувся з насильством в сім'ї і отримати можливість допомогти цим людям.

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