Вищий пілотаж: Лілія Ребрик вразила ефектними цирковими трюками в ефірі

Лілія Ребрик може похвалитися спортивним минулим, а її прекрасна розтяжка досі дозволяє провідною легко сісти на шпагат прямо на робочому місці! Так, ранок теледіва часто починає на роботі, а прокидається в 4 години, але це анітрохи не заважає їй бути бадьорою і зібраною. Так, Лілія зустріла спеціальних гостей "Ранку з Україною" оригінальним способом – вона перетворилася в артистку циркового жанру!

У студію програми прийшли артисти легендарно Cirque du Soleil. Ведуча вирішила не відставати від професіоналів своєї справи і показала в прямому ефірі вражаючі трюки. Вона похизувалася акробатичним етюдом зі своїм співведучим Анатолієм Анатолічем, жонглювала і навіть сіла на шапагат.

Лілію неймовірно вразили гості студії, які продемонстрували гнучкість і майстерність ведучим і телеглядачам.

"Вони неймовірні! Коли вони ще так близько, поряд з тобою виконують карколомні трюки - це вражає. Акробати, до речі, від год виступів, працюють без страховки. Це правда. Тільки на тренуваннях страхуються, а так - без. У нас з Анатолієм Анатолічем вийшов свій альтернативний цирк. Не судіть суворо. Але гортайте відео - зможете побачити шматочок виступу справжніх професіоналів", - підписала вона ролики на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/ranok_ua)

Підписників зірки захопили не тільки артисти-аси, але і здібності їх улюблениці.

Вау, Лілечка! У Вас величезний прихований потенціал!

Лілія, ви молодчина,ходячий позитивчик

Красиво і круто!

Лілічка молодчинка, класно сіла на шпагат

Яка ви крута

Ульот. Так граціозно і легко. Браво!

Браво! Здивували!

Обожнюю Лілю, вона така яскрава і неперевершена

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик з'явилася в прямому ефірі в затишній домашній піжамі.