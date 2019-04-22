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На висоті: MARUV похвалилася ультрастильним образом в облягаючих велосипедках

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2019 - 19:29
На висоті: MARUV похвалилася ультрастильним образом в облягаючих велосипедках
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка показала відразу кілька трендів в одному луці

MARUV (Анна Корсун) останнім часом влаштувала собі "марафон фотосесій". Співачка одну за одною показує результати своїх гламурних (а часто – провокаційних) фотозйомок. При цьому, як правило, співачка знімається в студіях. Але на цей раз MARUV перевершила всі очікування, піднявшись на дах висотного будинку в Києві.

Так, судячи з геовідмітки, фотозйомка проходила на даху ТЦ "Гулівер" в самому центрі столиці – на оглядовому майданчику. До речі, це одне з найулюбленіших місць не тільки киян, але і українських селебрітіс, які часто влаштовують тут зйомки. На тлі відкривається весь Київ, також видно НСК "Олімпійський", зелень... загалом, мальовниче місце.

MARUV

MARUV

Стильна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

При цьому MARUV блиснула також ультрастильным образом, який особливо актуальний в цьому сезоні весна-літо 2019. На скандальній співачці – чорні веслосипедки. Цей елемент гардеробу можна було спостерігати в колекціях ледь не кожного другого українського дизайнера на минулих тижнях моди.

Також образ доповнює оверсайз піджак у чорно-білу клітинку, масивні кросівки з рожевими вставками, чорні колготки і стильні сонцезахисні окуляри з різнобарвним відливом. Вийшло "на стилі".

Стильна MARUV

На висоті: MARUV похвалилася ультрастильним образом в облягаючих велосипедках

Стильна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Зазначимо, що буквально минулого тижня MARUV "засипала" шанувальників своїми цікавими фото. Наприклад, співачка показувала ще один вдалий образ, який буде на піку популярності.

Так, на знімку Анна Корсун позує в чорний шкіряних штанах, а також укороченій рябій шубці. Довершує образ сумка-шопер і туфлі на шпильці. Себе ж в такому вигляді сама Корсун з жартома назвала "курочкою рябою".

А пізніше MARUV все ж не змогла відмовитися від свого провокаційного стилю і показала дійсно ефектне і спокусливе фото. На якому, правда, позує з цигаркою в руці. Шанувальники співачки назвали цей знімок "незаконним".

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