Високі дівчата — моя карма: Юрій Горбунов потішив ефектним фото з красунями

Телеведучий пожартував на тему зросту своєї коханої дружини
Юрій Горбунов вже кілька років щасливо одружений на своїй колезі - телеведучій Каті Осадчій. Пара виховує синочка Івана, якому скоро виповниться три роки, багато подорожує разом і нерідко також і працює - їх часто запрошують вести шоу і заходи разом. Нещодавно шоумен поділився зворушливою історією про початок стосунків з коханою, коли вони ще приховували від усіх свій роман.
До речі, Катя трохи вище Юрія, однак це їх ніколи не бентежило, а ведучий навіть може і пожартувати на цю тему. Що він і зробив у новій публікації у своєму Instagram. Горбунов поділився ефектним фото з заходу в ресторані, на якому він зображений у стильному костюмі, склавши руки на грудях. А за його спиною позують четверо ну дуже високих дівчат в яскравих білих боді та головних прикрасах з пір'ям.
Ведучий ледь доходить зростом до плечей красунь - а все тому, що вони на ходулях!
"Високі дівчата-моя карма!!" - з гумором підписав кадр Горбунов.
Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Осадча оцінила почуття гумору чоловіка і залишила під знімком усміхнені смайлики.
Користувачі мережі теж не залишилися осторонь і поспішили прокоментувати цікавий кадр, зазначивши, що Юрій виглядає задоволеним.
Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)
Нагадаємо, Катя Осадча захопила екстремальним декольте в розкішному вбранні.