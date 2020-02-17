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Високі дівчата — моя карма: Юрій Горбунов потішив ефектним фото з красунями

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Телеведучий пожартував на тему зросту своєї коханої дружини

Юрій Горбунов вже кілька років щасливо одружений на своїй колезі - телеведучій Каті Осадчій. Пара виховує синочка Івана, якому скоро виповниться три роки, багато подорожує разом і нерідко також і працює - їх часто запрошують вести шоу і заходи разом. Нещодавно шоумен поділився зворушливою історією про початок стосунків з коханою, коли вони ще приховували від усіх свій роман.

До речі, Катя трохи вище Юрія, однак це їх ніколи не бентежило, а ведучий навіть може і пожартувати на цю тему. Що він і зробив у новій публікації у своєму Instagram. Горбунов поділився ефектним фото з заходу в ресторані, на якому він зображений у стильному костюмі, склавши руки на грудях. А за його спиною позують четверо ну дуже високих дівчат в яскравих білих боді та головних прикрасах з пір'ям.

Ведучий ледь доходить зростом до плечей красунь - а все тому, що вони на ходулях!

"Високі дівчата-моя карма!!" - з гумором підписав кадр Горбунов.

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадча оцінила почуття гумору чоловіка і залишила під знімком усміхнені смайлики.

Користувачі мережі теж не залишилися осторонь і поспішили прокоментувати цікавий кадр, зазначивши, що Юрій виглядає задоволеним.

  • Ого! Високі дами
  • Юрій , Ви супер !!! При Вас Катя завжди виглядає щасливою !
  • Таке враження, що дівчата з ін. планети або Юра,там виявився)))
  • Щасливчик!
  • Юра ви просто краса!
  • Вони на табуретках?
  • Так, Юрій, Ви потрапили..
  • Красень
  • Чудова компанія! Юра!
  • Що це за такі дівчата, що у них ніжки як Ви Юро))))
  • Та гаразд
  • Це щастя для вас
  • Яке ти мале)
  • Та яка карма????? Навпаки: нагорода та скарб душі. Ви ж сяєте як нова копійка !

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, Катя Осадча захопила екстремальним декольте в розкішному вбранні.

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