Вийшла з коханим на прогулянку: Каменських в легкому платті здивувала своїм луком

Настя Каменських дуже зайнята людина. Тим не менш в перервах між роботою над новим іспаномовним альбомом вона знаходить час для спорту і прогулянок. Зірка постала перед шанувальниками в легкому літньому платті і високих чоботях, які дуже сильно здивували мережу. При цьому вона доповнила свій образ сумкою під колір чобіт.

Нові фото з прогулянки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона також зазначила, що неділя, сьогодні, була просто чарівною.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Неділя сьогодні просто чарівна. Так тепло, сонячно і такий класний настрій. В перервах між роботою над новим іспаномовним альбомом, вийшла з коханим на прогулянку - насолодитися останніми днями цього літа. Хочеться запам'ятати ці літні прогулянки і згадувати їх потім зимовими вечорами з посмішкою. Незважаючи ні на що, я вдячна цьому літу за те, що воно було. А попереду буде ще краще", - зазначила співачка.

Користувачі мережі захоплено сприйняли її фото, проте багатьох здивувало те, що Каменських одягла чоботи в настільки теплу пору. Люди запитували, чи не було їй жарко.

Ноги не запарились?

Що прям хочеться надіти зимові чоботи;

Їй у чоботях не жарко, жах;

Така сонячна;

Вогонь;

Дуже красива;

Ах, яка жінка, дуже схожа на італійку.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Каменських в облягаючому комбінезоні зізналася, без чого не може прожити і дня.

Раніше Настя Каменських навчила правильно їсти фрукти, щоб не додати у вазі.