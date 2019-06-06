"Вираз обличчя – безцінний": Потап розчулив і одночасно повеселив мережу весільним фото

Шанувальники Потапа поспішили трохи пожартувати
Потап і Настя Каменських продовжують в буквальному сенсі засипати своїх шанувальників яскравими фото-моментами з минулого весілля (нагадаємо, свято пройшло 23 травня). Цікаво, що останнім часом більш активно радує передплатників саме щасливий Потап. Так, на своїй instagram-сторінці український музикант показала черговий зворушливий момент одного з найважливіших моментів у своєму житті.
На фото бачимо, як Потап несе на руках свою кохану. Саме так він забрав її від вівтаря, де зоряна пара присягнулася один одному у вічній любові і офіційно стали чоловіком і дружиною. Після обіцянок та обміну обручками Потап підхопив Настю на руки і поніс її під оплесками десятка гостей. Сама ж Каменських також виглядає неймовірно щасливо.
"Ношу її на руках", - зворушливо підписав знімок Потап.
Потап і Настя Каменських під час весілля (фото: instagram.com/realpotap)
До речі, раніше в мережі з'явився короткий відеозапис цього моменту – коли Потап носив Настю на руках.
Потап і Настя Каменських тепер офіційно чоловік та дружина! Вітаємо! #Потап #НастяКаменских #NK #ПотапиНастя #Свадьба #bearanddiamond— MyGlamWish (@glam_wish) May 23, 2019
video: instagram/hrystia pic.twitter.com/J5dQr62RLg
Підписники Потапа і шанувальники пари також поспішили залишити коментарі під новим знімком. При цьому деякі вирішили трохи пожартувати з виразу обличчя Потапа:
А ось Настя поки що нових фото з весілля не публікує. Каменських тільки показала парочку кадрів зі зйомок кліпу Потапа "Константа". Зазначимо, що кліп "Константа" – це визнання Потапа в любові до Насті.
Зазначимо, що до цього Настя Каменських в білизні похвалилася сімейним рекордом. Кліп "Константа" зібрав більше 4 млн переглядів!
Спокуслива Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Також пропонуємо подивитися ще на кілька моментів з весілля Потапа і Насті:
Весілля Потапа і Насті Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, раніше Потап і Настя Каменських розбурхали мережу пристрасними обіймами. Пара тоді розслаблялася на яхті.