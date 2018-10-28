"Випила горілки і з'їла борщ": у Києві помітили популярну американську співачку

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Майлі Сайрус прилетіла до Києва

Популярна американська виконавиця Майлі Сайрус помічена в Києві. За чутками, співачка прилетіла в українську столицю, щоб зняти новий кліп. Як пише видання Popcake, зірка куштувала український борщ і випила горілки.

"Майлі наїлася борщу, випила горілки, покуштувала млинців і навіть спробувала салат олів'є і шматочком чорного хліба", - зазначили у виданні.

Відео з співачкою в Києві з'явилося в мережі, але потім його видалили.

Фото: Miley Cyrus в Малібу (instagram.com/p/BoYvuyZlZ)

Нагадаємо, що Майлі Сайрус - популярна американська співачка і актриса, популярність якій принесла роль молодої поп-виконавиці у молодіжному серіалі "Ханна Монтана". З 2009 року Майлі Сайрус зустрічалася з відомим актором Ліамом Хемсвортом, колегою по фільму "Остання пісня". Після трьох років разом пара навіть оголосила про заручини, але незабаром було офіційно заяву про розлучення зірок. У червні 2015 року Майлі навіть зізналася у своїй бісексуальності.

Як раніше писав Styler, популярна українська поп-співачка Настя Каменських показала фоловерам нове фото, на якому позує в чорних штанях з червоними лампасами, зшитими під "спортивки", і короткому леопардовому пуховику.

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