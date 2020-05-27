Вилитий тато: солістка The Hardkiss без макіяжу показала підрослого сина

Солістка популярної рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна на карантині багато займається творчістю, а крім того, несподівано захопилася городництвом - зірка живе в приватному будинку, так що посадила трохи зелені і редиски. Ну і звичайно, багато часу вона присвячує сім'ї - чоловікові і одночасно колезі по групі Валу Бебко і сину Данилу. На новому фото артистка показала підрослого малюка і розчулила домашнім луком.

На знімку Юлія відображена у червоному спортивному костюмі, з розпущеним волоссям і без макіяжу. В руках вона тримає дві половинки манго, а на першому плані попереду неї стоїть Даня і хитро посміхається на камеру.

"Той ще "фрукт", - з гумором прокоментувала співачка кадр.

Фото: Юлія Саніна з сином (instagram.com/the_hardkiss)

Користувачі мережі засипали її зворушеними коментарями, при цьому багато відзначили, що хлопчик росте просто-таки копією свого батька.

Який Данька дорослий, швидше б вас побачити

кооопия Вал. Хоча як то так виходить, що ви з ним дуже схожі. Дитина красивий! Ці блакитні очі-фантастика

Данька так виріс. Копія Вал

Солнышкии

Маленька копія тата

Вилитий Вал. Красунчик зростає

Які зайчика

До чого ж Данька симпотичный хлопець. Гріх не закохатися в такого зайця

А Данька то вже джентльмен, таке душевне природне фото. такі красиві 2 фруктика в кадрі) красунчики

Татів син

Яка краса, ваша родина для мене великий приклад. обожнюю вас

Малеча дуже схожий на вашого чоловіка)))

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше солістка The Hardkiss відверто розповіла про пластику.