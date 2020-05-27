Вилитий тато: солістка The Hardkiss без макіяжу показала підрослого сина

Шанувальники тут же помітили, що Даня зростає неймовірно схожим на батька
Солістка популярної рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна на карантині багато займається творчістю, а крім того, несподівано захопилася городництвом - зірка живе в приватному будинку, так що посадила трохи зелені і редиски. Ну і звичайно, багато часу вона присвячує сім'ї - чоловікові і одночасно колезі по групі Валу Бебко і сину Данилу. На новому фото артистка показала підрослого малюка і розчулила домашнім луком.
На знімку Юлія відображена у червоному спортивному костюмі, з розпущеним волоссям і без макіяжу. В руках вона тримає дві половинки манго, а на першому плані попереду неї стоїть Даня і хитро посміхається на камеру.
"Той ще "фрукт", - з гумором прокоментувала співачка кадр.
Фото: Юлія Саніна з сином (instagram.com/the_hardkiss)
Користувачі мережі засипали її зворушеними коментарями, при цьому багато відзначили, що хлопчик росте просто-таки копією свого батька.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше солістка The Hardkiss відверто розповіла про пластику.
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Автор: Марина Настевіч