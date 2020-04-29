Вилитий Брюс Вілліс: Потап похвалився підкачаним торсом на пікантному фото

Репер та продюсер Потап після весілля з Настею Каменських помітно схуд і погарнішав - вся справа в тому, що співачка і сама скинула зайву вагу і з тих пір підтримує струнку фігуру. Виконавиця намагається правильно харчуватися і регулярно займатися спортом, до чого привчила і коханого чоловіка. На карантині пара влаштовує домашні тренування, не забуваючи і про музику - так, артист презентував нове веселе відео "Вдома", а зняла і змонтувала його Настя.

Потап вирішив нагадати прихильникам, що він не забуває про спорт і тренування, а заодно і похвалитися результатами. У своєму Instagram репер поділився ефектним селфи, на якому він зображений з голим торсом на тлі басейну.

Олексій (справжнє ім'я артиста, - прим. ред.) з серйозним виглядом стискає кулак, а на задньому плані видно фітнес-килимок, що лежить біля бортика басейну.

"40 хвилин тренування біля басейну", - підписав кадр Потап.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Шанувальники продюсера оцінили його спортивну форму і залишили багато позитивних відгуків. Деякі зазначили, що на цьому фото він дуже схожий на голлівудського актора Брюса Вілліса, зустрічаються також і порівняння з актором з фільмів для дорослих.

Красава!

Круто!!! Я теж люблю спорт

Коли вже буде посмішка ?

Це у вас вже так тепло?!!! Клас!

Хахахах лисий з Голос Країни

Спорт - це життя, мотивуєте займатися, спасибі вам за це!

чоловік супер

ось це качОК

Ви тут на Брюса Вілліса дуже схожі

Серйозний Мен..

Блін реально став схожим на Брюсс Вілліса

Ой,боюся!!!

Вилитий Брюс Вілліс!

Та ти шо ти шо, який дядько

Гарматка просто

Патап! А скільки вам років? На Брюса схожий? Йому за 60)))

Гарячий хлопець

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Потап і Каменських вразили ексклюзивним "домашнім" бекстейджем з Голосу країни-10.