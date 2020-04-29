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Вилитий Брюс Вілліс: Потап похвалився підкачаним торсом на пікантному фото

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Репер показав, як займається спортом на свіжому повітрі

Репер та продюсер Потап після весілля з Настею Каменських помітно схуд і погарнішав - вся справа в тому, що співачка і сама скинула зайву вагу і з тих пір підтримує струнку фігуру. Виконавиця намагається правильно харчуватися і регулярно займатися спортом, до чого привчила і коханого чоловіка. На карантині пара влаштовує домашні тренування, не забуваючи і про музику - так, артист презентував нове веселе відео "Вдома", а зняла і змонтувала його Настя.

Потап вирішив нагадати прихильникам, що він не забуває про спорт і тренування, а заодно і похвалитися результатами. У своєму Instagram репер поділився ефектним селфи, на якому він зображений з голим торсом на тлі басейну.

Олексій (справжнє ім'я артиста, - прим. ред.) з серйозним виглядом стискає кулак, а на задньому плані видно фітнес-килимок, що лежить біля бортика басейну.

"40 хвилин тренування біля басейну", - підписав кадр Потап.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Шанувальники продюсера оцінили його спортивну форму і залишили багато позитивних відгуків. Деякі зазначили, що на цьому фото він дуже схожий на голлівудського актора Брюса Вілліса, зустрічаються також і порівняння з актором з фільмів для дорослих.

  • Красава!
  • Круто!!! Я теж люблю спорт
  • Коли вже буде посмішка ?
  • Це у вас вже так тепло?!!! Клас!
  • Хахахах лисий з Голос Країни
  • Спорт - це життя, мотивуєте займатися, спасибі вам за це!
  • чоловік супер
  • ось це качОК
  • Ви тут на Брюса Вілліса дуже схожі
  • Серйозний Мен..
  • Блін реально став схожим на Брюсс Вілліса
  • Ой,боюся!!!
  • Вилитий Брюс Вілліс!
  • Та ти шо ти шо, який дядько
  • Гарматка просто
  • Патап! А скільки вам років? На Брюса схожий? Йому за 60)))
  • Гарячий хлопець

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Потап і Каменських вразили ексклюзивним "домашнім" бекстейджем з Голосу країни-10.

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