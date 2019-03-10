"Справжня Клеопатра": Леся Нікітюк "блиснула" грудьми на пікантному фото

Відчайдушна телеведуча купалася в басейні в сукні

Популярная шоувумен и ведущая Леся Никитюк, которая похвасталась образом в очках из новой коллекции Dior, порадовала поклонников откровенным фото, сделанным во время отдыха в Егпите. На снимке, размещенном в Instagram-аккаунте, Леди Ле запечатлена в кокетливом платье на тонких бретелях винного цвета с экстремальным декольте.

Звезда немного наклонилась к камере, "сверкнув" бюстом. Разрез до бедра на нескромном наряде Леси позволяет рассмотреть ее частично обнаженные бедра. Пикантный образ она дополнила шляпкой, а из украшений предпочла несколько лаконичных цепочек с кулоном.

В качестве подписи ведущая оставила парочку хэштегов, один из которых гласил - #БогиняЕгипта.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Столь жаркое фото никак не могло оставить равнодушными поклонников звезды. Они не жалели для Леси комплиментов и даже назвали ее "Клеопатрой".

"Просто сексуально", "Леди шарм", "Соблазнительная", "Леся, когда ты успела так невероятно похорошеть? Великолепно выглядишь!", "Богиня Клеопатра", "Красивая", "Зачем так горячо?", "Вылитая Клеопатра", "Красивая и сексуальная Леся", - восторгались комментаторы.

В "сториз" знаменитость показала короткие ролики, снятые на отдыхе. На одном из кадров Леся позирует в топе и лосинах, на другом, облаченная в легком длинном платье-тунике поверх белого купальника, танцует с незнакомцев, а затем в этом же наряде плавает в бассейне.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк стала победительницей "звездного" конкурса красоты "Мисс весна".

Ранее Леся Никитюк прогулялась по родному городу Хмельницкий в стильном весеннем образе.