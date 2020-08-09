Вихідні для двох: Катерина Кухар в бікіні зачарувала романтикою з чоловіком у воді

Українська прима-балерина Катерина Кухар цього літа відпочиває більше, ніж зазвичай - адже через обмеження на подорожі вона не поїхала на звичні гастролі. Цей час вона проводить з коханою родиною, причому іноді вони з чоловіком і колегою по сцені Олександром Стояновим примудряються залишитися удвох, без дітей.

Так, суддя шоу Танці з зірками поділилася в мережі романтичним відео, в якому показала, як вони з чоловіком провели вихідні. У ролику Олександр кружляє кохану на руках, стоячи в воді, а за їх спинами відкривається гарний вид на зелений ліс. Де було зроблено відео, Катерина не вказала.

Танцівниця постала перед камерою в темному бікіні з мереживом, а волосся зібрала в хвіст. Від пари так і віє щастям і любов'ю!

У підпису зірка поділилася порадами, як зробити літні вихідні з коханим незабутніми.

"Ідеальним вихідним бути! Тому, всім бажаю відпустити роботу, дітей до бабусі і насолодитися тим, що ви можете собі дозволити: провести їх так, як хочеться саме вам! Не дарма ж ми так хотіли стати дорослими, щоб робити що хочеться....))

Купіть пляшку самого смачного вина;

Поставте улюблений плейлист, та голосніше;

Нескінченно цілуйтеся з коханим;

І покличте друзів до вечері;

Хай крайній місяць нашого з вами літа буде яскравим і запам'ятається надовго!" - написала Кухар.

Розчулені шанувальники залишили подружжю багато теплих відгуків і побажань.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар в розкішному білому з чоловіком вийшли в світ і оспівали силу взаємної любові.

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