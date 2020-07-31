Так виглядає кохання: Джамала вперше показала молодшого синочка и зворушила ніжністю з братиком

Джамала з чоловіком та старишим сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка поділилася зворушливим сімейним фото з відпочинку в Туреччині

Смілива Джамала не побоялася пандемії коронавируса і відправилася з сім'єю до Туреччини, прихопивши з собою малюка Селім-Гірая. Вона показує курортні будні молодої мами двох синочків в Instagram і не змогла відмовити собі в задоволенні опублікувати знімки в купальнику.

Також на турецькому морському в Мармарисі узбережжі Джамала відсвяткувала мусульманське традиційне свято Курбан-Байрам. Старший синочок зірки, Емір-Рахман, залишився в захваті від участі в дійстві, яке відбулося прямо на вулиці - малюк отримав в подарунок солодощі та гроші.

Крім того, в сторіс Джамала вперше показала 1,5 місячного Селім Гірая. Малюк позує на руках у чоловіка співачки Бекіра Сулейманова, але обличчя дитини розглянути неможливо - фото зроблено так, щоб його закривали гілки квітучого дерева.

Виявилося, що разом зі співачкою в Туреччині відпчиває її рідня - сім'я і племінниці: Едіє і Альміна. Щасливих малюків вона показала на пляжному фото. "Сьогодні супер сімейний день", - підписала вона фото сестри з малюком Селім-Гіраєм на руках.

Також співачка записала короткі душевні ролики, на яких Емір-Рахман цілує ніжки молодшого братика. "Так виглядає кохання", - підписала зворушливе відео зірка.

Нагадаємо, що раніше Джамала потішила шанувальників приємними новинами і своїми наполеонівськими планами, а також показала обличчя без косметики