Виглядати як зірка: візажист Beyonce розкрив секрет стійкого макіяжу

Фото: (instagram.com/sirjohnofficial)

Секретом довговічного макіяжу є правильне зволоження шкіри

Зоряний візажист, який відповідає за зовнішній вигляд американської співачки Бейонсе Сер Джон поділився секретами краси поп-артистки. Він розповів, що допомагає підготувати шкіру обличчя до макіяжу і як він наносить рум'яна. Про це розповідається в матеріалі American Salon.

Сер Джон розповів про невеликий секрет, яким він користується для забезпечення максимальної стійкості макіяжу. На його думку, основною умовою гарного макіяжу є якісне зволоження шкіри. Візажист наносить крем на шкіру обличчя перед тональною основою і після.

Фото: (instagram.com/sirjohnofficial)

З приводу рум'ян він також висловив свою точку зору, що їх потрібно зовсім небагато. Акцент на щоках не слід робити занадто темними рум'янами. Їх відтінок повинен відрізнятися на тон, щоб при розтушовуванні не було видно чіткого переходу. Для натурального вигляду обличчя Сер Джон рекомендує вибирати рум'яна кремових відтінків, а закріплювати макіяж порошковими ідентичного кольору.

Візажист нагадав також, що секретом візуальної "пластики" обличчя служить хайлайтер. Він розповів, що його важливо наносити над верхньою губою і на вилицях. Такий лайфхак допоможе освіжити макіяж.

Слід нагадати, що кар'єра Сера Джона почалася після зустрічі з відомим візажистом Петом МакГратом, який взяв висхідний талант під своє крило в якості помічника. Через кілька днів після початку кар'єри Джон вже летів в Мілан на Тиждень моди, де співпрацював з великими Маріо Тестіно, Стівеном Мейзел і Наомі Кемпбелл.

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Відео: (video.rbc.ua)