Вибили зуб: Слава з НеАнгелів розповіла про бійку з колегою по гурту

Слава Камінська з дуету НеАнгели та її колега по гурту Вікторія Смеюха працюють разом на сцені більш 13 років! Співачки не завжди ладнають і між ними можуть виникати конфлікти, хоч за довгий час існування колективу вони зуміли притертися і відмінно вивчили особливості одна одної. Якось Слава поскаржилася на те, що Вікторія відмовилася співати на її дні народження, хоч у артистка знайшлася на це вагома причина. Тепер же "руденька" з НеАнгелів розповіла про бійки в колективі.

Під час пямого ефіру з Олею Поляковою Слава заявила, що дівчата не тільки з'ясовували стосунки на словах, але справа дійшла і до рукоприкладства, коли вони не змогли впоратися з емоціями.

"Ми вибили зуб нашому візажисту. Він нас розбороняв та залишився без зуба. У нас були різні ситуації. Ми навіть побилися, коли я вагітна була – на восьмому чи дев'ятому місяці. Зараз ми абсолютно нормально дивимося на цю ситуацію, але тоді... У мене гормони – мені взагалі слова не скажи. А Віка любить запізнюватися дуже сильно. А я не можу взуття сама одягти – живіт заважає. Я їй: "Давай швидше!" Слово за слово..." - згадує співачка.

Слава Камінська Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/neangely.official)

Крім того, Слава зробила зізнання про екс-чоловіка Едгара Камінського і його теперішню кохану, а також розповіла про стосунки з колишньою свекрухою.

"Ми не спілкувалися, не спілкувалися, а потім якось я приїхала. Я за нею скучила. Ми пообнімалися і зрозуміли, що нам одна одної не вистачає", - поділилася артистка.

"У мене дуже коректно вела себе свекруха. Вона добре ставиться до всіх його (Едгара - прим. ред.) дівчат. Мало того, я теж до них всіх добре ставлюся. Звичайно, історія замовчує, але навіть дружу з деякими, які були після мене", - зробила несподіване зізнання Слава.

Відео: youTube/Оля Полякова

Нагадаємо, що раніше Слава і Едгар Камінські показали милі домашні кадри з дітьми Леонардом і Лаурою.