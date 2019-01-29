"Ви заручені?" На фото Насті Каменських фани помітили цікаву деталь

Співачка показала романтичний знімок, який змусив шанувальників задуматися про зміну її сімейного статусу

Популярная певица Настя Каменских, которая недавно вернулась с рабочей поездки в США, куда отправилась в промо-тур с Потапом, заинтриговала поклонников новым фото в Instagram. Их внимание привлекло сверкащее колечко на пальце артистки.

На снимке Настя позирует в черном кружевном топе на тонких бретелях, игриво улыбаясь на камеру и кокетливо прижав руку к губам. От зоркого глаза ее подписчиков не смогло укрыться кольцо на изящном пальчике NK.

Судя по антуражу на снимке и заднему фону, Каменских сидит в ресторане с приглушенным светом, ее счастливый вид выдает сияющий взгляд.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Кольцо на пальце. Вы помолвлены?", "А на пальчике та колечко. Я очень рада за тебя", "Замужем?", "Сногсшибательная красотка!", "Безумно красива Анастасия", "Эх, хороша Настюша. Прям слов подобрать не могу!", "До чего ж ты приятна! Глаза кайфуют! Уверен в жизни (в общении) не хуже, для души!", "Горячая штучка", - не жалели комплиментов фаны звезды.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Поклонники Потапа и Насти давно подозревают их в романе и постоянно интересуются, почему артисты так много времени проводят в компании друг друга, а также просят их прокомментировать свои отношения и не держать их в неведении. Например, по прилету в Америку певица и продюсер постоянно размещали совместные кадры и дразнили фанов.

К слову, подписчики Насти Каменских и Алексея Потапенко (настоящее имя Потапа) заподозрили, что артисты также вместе ездили в отпуск, ведь особо внимательные поклонники заметили, что на курортных кадрах они позируют у одного и того же бассейна.

Видео: РБК-Украина