"Ви зупинили час": Ольга Сумська показала, якою була 10 років тому

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники акторки не побачили різниці на фото зараз і 10 років тому

Відома українська актриса Ольга Сумська послідувала прикладу інших українських та світових зірок і приєдналася до флешмобу 10 Years Challenge, який продовжує набирати популярність в мережі. На своїй сторінці в Instagram артистка, яка пішла у відрив на відпочинку в Буковелі, опублікувала фотоколаж, де порівняла себе в 2008 і 2018 році.

На обох знімках Сумська позує в довгих яскравих сукнях.

"Приєдналась до флешмобу. На фото різниця в 10 років... 2008 і 2018. А ви тоді напишіть, де!" - написала зірка.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники захопилися нестаріючим зовнішнім виглядом актриси і відзначили в коментарях, що не бачать ніякої різниці між фото, і що Сумська виглядає просто приголомшливо.

"Зовсім не бачу різниці! Завжди чарівна і роки не змінюють Вас";

"Взагалі не змінилася. Як була красуня так і є";

"Ольго,ви чудово виглядаєте,час зупинився";

"Ви молодець, чудово виглядаєте";

"Ніякої різниці. Ві красуня)";

"Ви зупинили час";

"Я не бачу різниці вже вибачте мене Ви дуже гарна жінка Дай Бог Вам здоров'я";

"Ольга, ви прекрасні!!! Ви мотиватор для багатьох";

"Ніякої різниці. Така ж красива, чарівна, прекрасна!" - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, раніше у популярному челленджі взяла участь і Оля Полякова, причому зробила це у свій 35-й день народження.

Слідом за травесті-дівою Монро зважилася показати, як вона виглядала десятиліття тому й популярна ведуча Маша Єфросиніна. Маша зізналася, що 10 років тому у неї була досить низька самооцінка, і це стало однією з причин її рішення взяти участь у новому челленджі.