"Ви мені лестите": струнка Маша Єфросиніна забавно потролила хейтерів

Маша Єфросиніна - справжній приклад для багатьох жінок, адже 40-річна ведуча постійно захоплює своїм почуттям стилю, ефектними образами і витонченою фігурою. Крім того, у неї чудове почуття гумору, що дуже допомагає у житті і на роботі, та і шанувальникам піднімає настрій. Так, нещодавно артистка поділилася кумедною історією про свого чоловіка Тимура Хромаєва. А новим фото в своєму Instagram Маша дала відповідь хейтерам, які дорікають їй зайвою худорбою і високим зростом, порівнюючи з вішалкою.

Єфросиніна опублікувала кадр, на якому зображена в стильному образі - бордових брюках і гірчичного кольору піджаку в дрібну клітку, а також сріблястих туфлях на підборах. Теледіва тримається рукою за вішалку для одягу, поставивши також на неї одну ногу.

"Дами, які називають мене вішалкою, ви мені сильно лестите ..." - з гумором прокоментувала знімок Марія.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі мережі відразу ж почали запевняти ведучу, що вона просто приголомшливо виглядає і дуже красива, а ті "дами" їй просто заздрять.

Це у них жаба

Мабуть краща з кращих

Відмінне почуття гумору

А я в захваті

Виглядаєте просто чудово

Я Вас обожнюю

Якщо і вішалка, то дуууже красива

Вони заздрять

бі я Хотіла бути такою вєшалкою

Ну і дури... Я б хотіла бути такою шикарною "вішалкою"

Машенька ви дуже ніжна і красива

Маруся сама найкраща, плюнь на цих дам

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розговорилася про вінчання з чоловіком. "Я думаю, що нам треба трохи часу, і ми це обов'язково зробимо", - пообіцяла ведуча.

Раніше Маша Єфосиніна задалася важливими питаннями на тему відносин між батьками і дітьми.