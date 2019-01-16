ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

З другої спроби: названий ймовірний представник Росії на Євробаченні 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2019 - 20:25
З другої спроби: названий ймовірний представник Росії на Євробаченні 2019
Ілюстративне фото: (eurovision.tv)

Російські журналісти назвали ім'я передбачуваного представника від Росії на європейському пісенному конкурсі в Ізраїлі

У російській пресі з'явилася інформація про потенційного представника на конкурсі Євробачення 2019, який відбудеться 14-18 травня в Ізраїлі. Офіційне оголошення імені артиста, який поїде боротися за перемогу в Тель-Авів буде відоме лише наприкінці січня, але видання SUPER з посиланням на власні джерела повідомило, що цією людиною стане Сергій Лазарєв.

35-річний виконавець вже представляв свою країну на пісенному конкурсі в 2016-му році і посів третє місце, поступившись перемогою українській співачці Джамалі.

З другої спроби: названий ймовірний представник Росії на Євробаченні 2019

Фото: Сергій Лазарєв (instagram.com/lazarevsergey)

На користь цієї версії, як стверджують російські журналісти, свідчить і те, що гастрольний графік співака розписаний лише до квітня 2019 року, тоді як на травень ніяких заходів не планується. Крім того, артисту напевно кортить взяти реванш, адже європейська публіка була до нього прихильною три роки тому.

Також видання зазначає, що готувати Лазарева до перемоги знову буде вже знайома йому команда колеги Філіпа Кіркорова, в якій працюють провідні композитори і хореографи з Греції.

До речі, сам Кіркоров також значиться у списку претендентів на поїздку в Ізраїль. Крім нього в шот-листі фігурують Ольга Бузова, Єгор Крід, Олена Темникова, співачка Manizha і російський співак родом із Запоріжжя Олександр Панайотов, який вже 4 рази намагався прорватися на європейський пісенний конкурс.

Раніше стали відомі імена українських артистів, які будуть змагатися за право представляти країну в Тель-Авіві на конкурсі Євробачення 2019.

Крім того, українська гурт KAZKA, який неодноразово ставав лідером українських і закордонних музичних чартів, впевнений у своїй перемозі у Національному відборі на конкурс Євробачення 2019. Музиканти заявили, що конкурентів у цьому році для себе не бачать.

Українці назвали фаворитів Євробачення 2019: хто ці люди Нацвідбір на Євробачення 2019: хто такий KHAYAT і що у нього спільного з Вакарчуком
Новини України Сергей ЛазаревЕвровидение 2019
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся