З другої спроби: названий ймовірний представник Росії на Євробаченні 2019

Ілюстративне фото: (eurovision.tv)

Російські журналісти назвали ім'я передбачуваного представника від Росії на європейському пісенному конкурсі в Ізраїлі

У російській пресі з'явилася інформація про потенційного представника на конкурсі Євробачення 2019, який відбудеться 14-18 травня в Ізраїлі. Офіційне оголошення імені артиста, який поїде боротися за перемогу в Тель-Авів буде відоме лише наприкінці січня, але видання SUPER з посиланням на власні джерела повідомило, що цією людиною стане Сергій Лазарєв.

35-річний виконавець вже представляв свою країну на пісенному конкурсі в 2016-му році і посів третє місце, поступившись перемогою українській співачці Джамалі.

Фото: Сергій Лазарєв (instagram.com/lazarevsergey)

На користь цієї версії, як стверджують російські журналісти, свідчить і те, що гастрольний графік співака розписаний лише до квітня 2019 року, тоді як на травень ніяких заходів не планується. Крім того, артисту напевно кортить взяти реванш, адже європейська публіка була до нього прихильною три роки тому.

Також видання зазначає, що готувати Лазарева до перемоги знову буде вже знайома йому команда колеги Філіпа Кіркорова, в якій працюють провідні композитори і хореографи з Греції.

До речі, сам Кіркоров також значиться у списку претендентів на поїздку в Ізраїль. Крім нього в шот-листі фігурують Ольга Бузова, Єгор Крід, Олена Темникова, співачка Manizha і російський співак родом із Запоріжжя Олександр Панайотов, який вже 4 рази намагався прорватися на європейський пісенний конкурс.

Раніше стали відомі імена українських артистів, які будуть змагатися за право представляти країну в Тель-Авіві на конкурсі Євробачення 2019.

Крім того, українська гурт KAZKA, який неодноразово ставав лідером українських і закордонних музичних чартів, впевнений у своїй перемозі у Національному відборі на конкурс Євробачення 2019. Музиканти заявили, що конкурентів у цьому році для себе не бачать.