"Другий бебік?" Щаслива Тодоренко заінтригувала подарунком від Топалова

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко у всю зайнята підготовкою до весілля з музикантом, Владом Топаловим. Хоч пара і розписана, а також виховує синочка Михайла, але пишних урочистостей у зірок не було, тому вони вирішили надолужити згаяне. Крім того, 14 травня Регіна буде святкувати день народження і, по щасливому випадку, в цей же день вийде останній у цьому сезоні випуск її авторського шоу "П'ятниця з Регіною". Дівчина готується приймати поздоровлення, а також інтригує подарунком, який для неї приготував люблячий чоловік. Про це ведуча написала на персональній сторінці в Instagram.

Регіна показала щасливе фото з Владом, на якому вона весело сміється, притискаючись до коханого чоловіка.

"Як думаєте, який подарунок Влад Топалов підготував мені на ДР? Всі подробиці 14-го червня на моєму каналі. Подарунок – просто бомба!" - заінтригувала Регіна.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Коментатори почали активно гадати, чим музикант міг здивувати свою дружину, а також робили компліменти парі. Серед версій звучала пісня, весілля, а також ... другий малюк і бажано сестричка для маленького Михайлика!

"Дуже красива фотографія!", "Другу вагітність", "Топалов класний. Обожнюю його! Чоловік на всі 100%", "Давай другу вагітність!", "Таке атмосферний фото!", "Весілля!", "Дуже красива і оганичная пара! Я милуюся вами!", "Пісню склав!", "Доню!", "За другим бебіком збираєтеся?", "Доню! Ви ж обидва бажаєте її", - ділилися здогадками шанувальники.

Скринот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

До речі, про другого малюка підписники зірки заговорили не просто так! Раніше Регіна Тодоренко зробила несподіване зізнання і заявила, що готова до ще однієї дитині і дуже хоче дівчинку.

Раніше Влад Топалов зробив зворушливе щире зізнання про кохану дружину Регіну Тодоренко.

До слова, Тодоренко і Топалов похвалилися стильною сімейної фотосесією, продемонструвавши сцени з подружнього життя.