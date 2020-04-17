Все життя як на долоні: Влад Дарвін розповів, як не сваритися з другою половинкою на карантині

Як відомо, в Китаї під час карантину зросла кількість розлучень — з 24 лютого вже розвелося більше 300 пар. “Молоді люди проводять багато часу вдома. Вони частіше сваряться через всякі дрібниці, часто серйозно, через що і подають на розлучення", — уточнює Daily Mail. Карантин через коронавірус став випробуванням для пар, які можуть перевірити міцність відносин у цей непростий період.

Співак та композитор Vlad Darwin поділився з читачами LITE/ РБК-Україна своїми порадами на тему того, як не посваритися з другою половинкою під час карантину.

Так, український співак зізнається, що він і його дружина Христина — дуже темпераментна пара.

“Мабуть, головне, чим я займаюся на карантині, - це спілкування зі своєю дружиною. Ми дуже темпераментна пара, але за минулий місяць ми досить далеко просунулися в питаннях контролю емоцій. Нам допомагають медитації, йога і фізичні вправи", — зазначає Влад.

Також співак перерахував безліч варіантів спільних занять з коханою.

“Мій особистий спосіб не сваритися з коханою на карантині - дотримуватися режиму дня і грамотно ставити спільні та особисті цілі і допомагати один одному досягати їх. Наприклад, освоїти нову програму-редактор, написати новий музичний альбом, вийти в стійку на руках або в складну йога-асану, створити родове дерево. Такою метою може стати навіть генеральне прибирання, міні ремонт або пересадка кімнатних рослин. Коли подружжя зайняті справою, спільне спілкування приносить користь і задоволення. А найскладніше - навести порядок у документах, папках, робочих файлах. Це дуже корисна робота. Все життя як на долоні!" — підсумував Влад Дарвін.

Нагадаємо, що днями Vlad Darwin разом зі співачкою Alyosha презентував нову версію пісні "Торнадо" від тандему діджеїв і саундпродюсера Midnight Daddies.

Alyosha & Vlad Darwin - Торнадо (Midnight Daddies remix)