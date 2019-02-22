Вся в маму: дочка Полякової захопила виконанням хіта Христини Соловій

Дівчина попросила оцінити її вокальні та музичні здібності
13-летняя дочь Оли Поляковой Маша, которая ранее призналась, что сама зарабатывает на жизнь, восхитила сеть нежным исполнением хита Кристины Соловий "Тримай". Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она поет, аккомпанируя на фортепиано, знаменитую песню.
При этом Маша попросила оценить свое исполнение от одного до десяти баллов. Пользователи сети разошлись во мнениях. Многие пришли в восторг от кавера девушки, посоветовав ей не останавливаться на достигнутом и далее обучаться вокалу. Впрочем, некоторые пришли в к выводу, что Маше не стоит пытаться достичь высот ее знаменитой мамы.
Видео: (instagram.com/mashapolyakova)
Но в целом игра дочки Оли Поляковой получила более высокую оценку, чем ее вокальные способности.
"10, даже не 10 а все 100;
"Мама может тобой гордиться";
"Вся в маму, такой же крутой голос, молодец!"
"Игра 7, а голос на 1, и то не тянет";
"Умница, ты прекрасно поешь. У тебя талант. Продолжай в том же духе!"
"Умничка. Вперед, и только вперед";
"Играешь на 10, а поешь на 2";
"10, но иногда проглатываешь слова";
"Голос - троечка! Ко всему остальному претензий нет! Умничка! С вокалом мама поможет";
"Нормально, чисто. Молодец, очень красиво, можешь лучше, старайся";
"10. Молодец, не останавливайся на достигнутом, а со скольки лет ты начала заниматься музыкой?"
Скриншот комментариев: (instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, недавно Маша решила подтвердить свое "звание" юной модницы и продемонстрировала подписчикам Instagram несколько стильных молодежных образов.
Ранее мы писали, что Маша Полякова взбудоражила сеть фото в купальнике с отдыха в Таиланде. Пользователи отметили, что девочка очень похожа на звездную маму и уже наступает ей на пятки.
Видео: РБК-Украина