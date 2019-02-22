Вся в маму: дочка Полякової захопила виконанням хіта Христини Соловій

Дівчина попросила оцінити її вокальні та музичні здібності

13-летняя дочь Оли Поляковой Маша, которая ранее призналась, что сама зарабатывает на жизнь, восхитила сеть нежным исполнением хита Кристины Соловий "Тримай". Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она поет, аккомпанируя на фортепиано, знаменитую песню.

При этом Маша попросила оценить свое исполнение от одного до десяти баллов. Пользователи сети разошлись во мнениях. Многие пришли в восторг от кавера девушки, посоветовав ей не останавливаться на достигнутом и далее обучаться вокалу. Впрочем, некоторые пришли в к выводу, что Маше не стоит пытаться достичь высот ее знаменитой мамы.

Видео: (instagram.com/mashapolyakova)

Но в целом игра дочки Оли Поляковой получила более высокую оценку, чем ее вокальные способности.

"10, даже не 10 а все 100;

"Мама может тобой гордиться";

"Вся в маму, такой же крутой голос, молодец!"

"Игра 7, а голос на 1, и то не тянет";

"Умница, ты прекрасно поешь. У тебя талант. Продолжай в том же духе!"

"Умничка. Вперед, и только вперед";

"Играешь на 10, а поешь на 2";

"10, но иногда проглатываешь слова";

"Голос - троечка! Ко всему остальному претензий нет! Умничка! С вокалом мама поможет";

"Нормально, чисто. Молодец, очень красиво, можешь лучше, старайся";

"10. Молодец, не останавливайся на достигнутом, а со скольки лет ты начала заниматься музыкой?"

Скриншот комментариев: (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, недавно Маша решила подтвердить свое "звание" юной модницы и продемонстрировала подписчикам Instagram несколько стильных молодежных образов.

Ранее мы писали, что Маша Полякова взбудоражила сеть фото в купальнике с отдыха в Таиланде. Пользователи отметили, что девочка очень похожа на звездную маму и уже наступает ей на пятки.



Видео: РБК-Украина