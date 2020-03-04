Вся в маму: дочка Олени Кравець в стильному луці позувала на вулицях Лондона

В кінці лютого старша дочка зірки Квартал 95 Олени Кравець Маша відсвяткувала свій день народження - дівчині виповнилося 17 років. Звичайно ж, зіркова мама ніжно привітала її в мережі, а заодно порадувала шанувальників забавним архівним фото Марії. Зараз вона вже зовсім самостійна і навіть живе окремо разом з подружкою, однак при цьому в прекрасних стосунках з батьками.

Нещодавно Маша на своїй сторінці в Instagram опублікувала яскраві знімки зі свого відпочинку в Лондоні. Юна красуня позує на оглядовому майданчику в центрі міста в стильному образі. Для прогулянки вона вибрала сині джинси із завищеною талією і кофту персикового кольору, яку заправила в штани.

Фото: Маша Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Також молодша Кравець похвалилася новою зачіскою - вона вкоротила волосся та пофарбувала його у золотистий блонд. На одному зі знімків Маша підкорює милою і ніжною посмішкою, а на інших намагається виглядати задумливо і загадково.

"Лондон був хороший", - підписала фото дівчина англійською мовою.

Фото: Маша Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Фолловери засипали Машу захопленими коментарями і в черговий раз відзначили її неймовірну схожість зі знаменитою мамою.

Очаровашка

Яка красива

Копія своїх батьків

Краса берегова, краса неземна, я зійшов з порога.

Ти набагато крутіше Лондона

Яка усмішка

Красотуля

Така чарівна дівчина як мама.

Так на маму схожа

Скріншот коментарів (instagram.com/ma_kravets)

Нагадаємо, раніше щаслива Олена Кравець з дочкою Машею захопили стильним виходом у світ.