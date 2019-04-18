"Вся в маму": дочка Брежнєвої зачарувала жіночним образом в прозорому вбранні

Дочка Віри Брежнєвої, 18-річна Соня Кіперман, не раз чула про те, що вона разюче схожа на свою зіркову маму. Дівчина перейняла від відомої співачки красу і грацію, а чарівність юності робить дівчину і зовсім неперевершеною. Та й талантів Соні не займати – вона займається модельною діяльністю, освоїла ази акторської майстерності, а також співає. Дочка співачки не часто тішить підписників фото, але в цей раз вона вирішила показати їм в Instagram чарівну фотосесію зі свого дня народження, який відсвяткувала 30 квітня.

Замріяна Соня сидить біля вікна. На дівчині – чорна сукня, розшита дрібними стразами, з атласним ліфом і глибоким декольте. Особливої пікантності вбранню надає прозора спідниця. Соня доповнила святковий образ висячими сережками у формі квітки з камінням і витонченими браслетами.

"Мистецтво втрачати, освоїти не складно", - залишила філософський меланхолійний підпис англійською дівчина.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Також вона показала знімок, на якому мило посміхається, відвернувшись від камери, але фотографу вдалося зловити цей чарівний момент невимушеності.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

У сторіз дівчина показала кадр в повний зріст, на якому неважко розглянути деталі її прозорого вбрання.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Під фотосесією"відзначилася" і мама Соні. Віра Брежнєва залишила красномовний смайл з сердечками, а у відповідь отримала комплімент від підписників дочки: "Вся в Вас пішла, красуня".

Втім, коментатори не поскупилися на теплі слова для чарівної юної леді і захоплювалися її зовнішнім виглядом.

"Прекрасне фото! Софійко, ти дуже красива, жіночна!", "Красуня!", "Чудово виглядаєш!", "Шикарно", "Сонечка красуня", "Не вистачає слів описати твою красу", "Чарівна Соня", - писали вони.

Раніше дочка Віри Брежнєвої зачарувала ніжною фотосесією на фоні американських пейзажів.

До речі, дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала струнку фігуру в купальнику і отримала масу компліментів на свою адресу.