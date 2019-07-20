Вся в маму! Дочка Полякової підкорила ультратрендовим образом в короткому топі

Дочка Олі Полякової, Маша Полякова проводить літо з толком – дівчинка встигла побувати в модельному таборі, причому в Греції, а потім в Україні, і тепер професійно позує для фото, вибираючи виключно вигідні ракурси. Юна красуня також пробує свої сили в блогерстві і радує шанувальників трендовими аутфітами, знімаючи огляди на літні новинки зі свого гардероба. Так, на свіжому знімку в Instagram Маша показала, як носити утрамодні в цьому сезоні велосипедки.

Юна красуня позує на відкритій літній терасі ресторану біля води. На 14-річній дівчині чорні велосипедки, короткий топ в тон і шкільний подовжений пидчак. Образ Маша доповнила стильними окулярами трендової форми, на грудях у неї красується оригінальний кулон.

"Наймодніші велосипедики в цьому сезоні я люблю носити зі шкільним піджаком. А як ви носите їх?" - поцікавилася дочка зірки.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фото безумовно сподобалося шанувальникам – вони відзначили схожість Маші і її знаменитої мами, а також похвалили за вміння виглядати стильно і модно

"Дуже стильно!", "Красуня в маму", "Шикарна", "Красива дівчина, вся в маму", "Дуже гарна і приємна дівчинка", "Ввв, легше!", "Дуже класно виглядаєш. Я б, напевно, теж так одягла", "Маша, ти космос. Гарна як сонце", "Це чарівно", "Мамина копія", "Бомбезно", - ділилися враженнями коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що донька Оля Полякова засвітила стрункі форми і поділилася серйозним спортивним прогресом.

Раніше, мама Маші, Оля Полякова у сміливому рожевому міні захопила образом на Х-факторі. Співачку порівняли з "лялькою Барбі".