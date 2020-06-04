Вся в бабусю: 21-річна онучка Грейс Келлі підкорює мережу жаркими кадрами

Дівчина активно веде Instagram
Легендарна актриса і княгиня Монако Грейс Келлі славилася унікальною красою і шармом. І, як це часто буває, вони передалися у спадок і внучці зірки – Каміллі Готтліб. Дівчина, якій вже виповнився 21 рік, активно веде Instagram і, як і всі молоді люди її віку, зовсім не проти «жарких» кадрів.
На мікроблог красуні підписані близько 70 тисяч чоловік, яким подобається спостерігати за розкішним життям дівчини. Потрібно відзначити, що історія її появи на світ досить незвичайна. Камілла народилася в сім'ї принцеси Стефанії та її колишнього охоронця Жана-Раймон Готтліба. Оскільки закохані ретельно приховували свій роман, ім'я отця не зазначено у свідоцтві про народження дівчини, хоча вона і успадкувала його прізвище. Камілла є незаконнонародженою, а тому вона ніколи не зможе стати княгинею Монако. Але дивлячись на мікроблог Готтліб, це мало її турбує.
Дівчина схожа на Грейс Келлі (фото: instagram.com/camillerosegottlieb)
Камілла веде активний спосіб життя і з задоволенням ділиться з фоловерами знімками з усіх куточків світу. Також вона любить показувати і моменти зі свого «звичайного» життя: ось вона приміряє сукню від іменитого дизайнера, ось – насолоджується чашкою кави в розкішному інтер'єрі, потім плаває у відкритому басейні з захоплюючим видом, а пізніше вирушає на приватному літаку в чергову подорож... До речі, дівчина дуже схожа на зоряну бабусю: ті ж пухкі губи, точений носик, м'який овал обличчя і загадковий погляд А сучасні звичаї легко дозволяють їй демонструвати також і своє тіло. Фото в купальниках – далеко не рідкість на сторінці красуні.
Варто відзначити, що онука Грейс Келлі приділяє багато часу і роботі. Вона організувала свій благодійний проект, яким активно займається. Камілла і її команда запустили спеціальну освітню програму, мета якої – пояснювати небезпеку водіння в нетверезому вигляді. Примітно, що бабуся Камілли загинула в результаті автокатастрофи. Грейс Келлі була за кермом, коли втратила керування авто, і воно зірвалося з крутого повороту. У машині також знаходилася мама дівчини – Стефанія, яка практично не постраждала. Можливо, саме це змусило Каміллу вибрати тему водіння для свого проекту.
Автор: Lite