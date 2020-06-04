Вся в бабусю: 21-річна онучка Грейс Келлі підкорює мережу жаркими кадрами

Камілла Готтліб (фото: instagram.com/camillerosegottlieb)

Дівчина активно веде Instagram

Легендарна актриса і княгиня Монако Грейс Келлі славилася унікальною красою і шармом. І, як це часто буває, вони передалися у спадок і внучці зірки – Каміллі Готтліб. Дівчина, якій вже виповнився 21 рік, активно веде Instagram і, як і всі молоді люди її віку, зовсім не проти «жарких» кадрів.

Камілла займається благодійністю (фото: instagram.com/camillerosegottlieb)

На мікроблог красуні підписані близько 70 тисяч чоловік, яким подобається спостерігати за розкішним життям дівчини. Потрібно відзначити, що історія її появи на світ досить незвичайна. Камілла народилася в сім'ї принцеси Стефанії та її колишнього охоронця Жана-Раймон Готтліба. Оскільки закохані ретельно приховували свій роман, ім'я отця не зазначено у свідоцтві про народження дівчини, хоча вона і успадкувала його прізвище. Камілла є незаконнонародженою, а тому вона ніколи не зможе стати княгинею Монако. Але дивлячись на мікроблог Готтліб, це мало її турбує.

Дівчина схожа на Грейс Келлі (фото: instagram.com/camillerosegottlieb)

Камілла веде активний спосіб життя і з задоволенням ділиться з фоловерами знімками з усіх куточків світу. Також вона любить показувати і моменти зі свого «звичайного» життя: ось вона приміряє сукню від іменитого дизайнера, ось – насолоджується чашкою кави в розкішному інтер'єрі, потім плаває у відкритому басейні з захоплюючим видом, а пізніше вирушає на приватному літаку в чергову подорож... До речі, дівчина дуже схожа на зоряну бабусю: ті ж пухкі губи, точений носик, м'який овал обличчя і загадковий погляд А сучасні звичаї легко дозволяють їй демонструвати також і своє тіло. Фото в купальниках – далеко не рідкість на сторінці красуні.

Дівчина активно веде свій блог (фото: instagram.com/camillerosegottlieb)

Варто відзначити, що онука Грейс Келлі приділяє багато часу і роботі. Вона організувала свій благодійний проект, яким активно займається. Камілла і її команда запустили спеціальну освітню програму, мета якої – пояснювати небезпеку водіння в нетверезому вигляді. Примітно, що бабуся Камілли загинула в результаті автокатастрофи. Грейс Келлі була за кермом, коли втратила керування авто, і воно зірвалося з крутого повороту. У машині також знаходилася мама дівчини – Стефанія, яка практично не постраждала. Можливо, саме це змусило Каміллу вибрати тему водіння для свого проекту.

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Автор: Lite