Слідом за Ратаковскі: 57-річна Демі Мур перефарбувалася в платинову блондинку

Демі Мур – одна з найзнаменитіших у світі брюнеток – здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу. 57-річна кінодіва, яка дос цих пір підкорює мережу своєю красою, показала фото, на якому позує з подовженим каре світлого відтінку. На такі зміни зірка зважилася заради нового проекта. Демі зіграла одну з головних ролей в серіалі "Чудовий новий світ" (Brave New World), який представила стрімінгова платформа NBC Павич. Серіал знятий по антиутопії Олдоса Хакслі, і Мур в ньому перевтілилася у Лінду, мати головного героя Джона. Варто відзначити, що критики зустріли новий серіал досить прохолодно.

Демі в образі блондинки (фото: instagram.com/demimoore)

Знімок з новою зачіскою Мур опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька годин тому, чим викликала до своєї персони небувалий інтерес. Однією з перших, до речі, відреагувала дочка Демі Мур і Брюса Вілліса – Таллула. «Твій блонд – це нова правда, яка була мені потрібна, але я про це не знала»,– написала під фото актриси її 26-річна дочка. «Тобі личить», «Ти прекрасна», «Блонді, супер», – відгукнулися слідом за нею й інші послідовувачі.

Демі обожнює свій сад (відео: instagram.com/demimoore)

У звичайному житті, схоже, актриса не збирається змінювати свій імідж. Днями вона показала чергове відео, зняте в її будинку. На ньому популярна голлівудська актриса займається своїми квітами в саду. І ця справа явно приносить їй величезне задоволення – зірка виглядає щасливою і умиротвореною. А до того ж – неймовірно молодою. Демі одягла прості шорти і футболку, а довгі коси розпустила по плечах. Фанати оцінили ролик масою приємних слів і «сердечок».