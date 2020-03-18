ru
ua

Всім танцювати: Настя Каменських назвала топ-17 улюблених пісень для підняття настрою

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Настя закликає шанувальників танцювати

На час карантину через коронавірус українські чиновники закликають якомога рідше з'являтися в публічних місцях. Зазначимо, що попередньо карантин триватиме до 3 квітня. Тепер багато українців гадають, чим зайняти себе в період вимушеного "неробства". Їм на допомогу поспішають українські селебрітіс. Раніше великою підбіркою улюблених фільмів ділилася Катя Осадча. Як з'ясувалося, телеведуча — любителька ромкомів і кулінарних фільмів. Настя Каменських також не залиша остється оронь. Співачка вирішила поділитися списком улюблених пісень на всі випадки життя. І в цьому списку не тільки пісні Каменських))

Як і очікувано, в плейлисті Насті багато латиноамериканських виконавців. Все ж Настя активно рухається до підкорення цого ринку. Нагадаємо, що топ-мрія української красуні — отримання латиноамериканський Греммі.

“Для бадьорості духу та класного настрою хороша музика — це необхідність. У мене є свій окремий плейлист для особливих випадків. І я вирішила поділитися їм з вами. Вони — це зараз саме те, що повинно подарувати вам чудовий настрій", — звертається до фоловерів Настя.

Також співачка пропонує танцювати! Прямо зараз!

“Хочу, щоб ви були налаштовані оптимістично. Увімкніть одну з цих пісень і потанцюйте)" — закликає Настя.

Отже, плейлист для підняття настрою від Насті Каменських:

  1. NK - Lollipop або Elefante
  2. Dua Lipa - don't Start Now
  3. The Weeknd - Blinding Lights
  4. Tyga - Macarena
  5. Filv & Edmofo - Clandestina
  6. Major Laser & J Balvin - Que Calor
  7. Black Eyed Peas, J Balvin - Ritmo
  8. Roxanne - Arizona Zervas
  9. Harry Styles - Adore You
  10. Camila Cabello - My Oh My
  11. Lil Baby - Woah
  12. Future & Drake - Life Is Good
  13. Dj Snake & J Balvin & Tyga - Loco Contigo
  14. Maluma & GIMS - Hola Señorita
  15. Cardi B & Bad Bunny - I Like It
  16. Blackbear - Hot Girl Bummer
  17. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China

“І давайте створимо наш #NKfamily плейлист. Пишіть в коментарі вашу саму-саму улюблену пісню, а я створю з цих пісень окремий плейлист і потім поділюся ним з вами! Це буде найкращий плейлист з можливих", — підсумувала Каменських.

Шанувальників Насті довго просити не довелося. Багато написали улюблені пісні, а також простий залишили приємні відгуки під новим постом виконавиці.

До речі, свій новий пост Настя супроводила яскравим фото. На знімку співачка позує в ефектному образі. На Насті — жовті штани-кльош, білизна такого ж лимонного відтінку. На штанях — декоративний накладний пояс з брюками чорного кольору. Волосся Настя заплела у високу косу на потилиці.

  • "Щось у вашому листі немає жодної вітчизняної композиції)) ну так же не можна)"
  • "Така ідеальна, аж гидко))"
  • "Як завжди чудова"
  • "Класний прикид"
  • "Моя улюблена пісня Harry Styles - Adore You"
  • "В моєму плейлисті після Lollypop and Elefante йде Shakira, Maluma Clandensino — і танцюється, і забирається, і готується під них відмінно!"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Тисячі українців приєдналися до «марафону любові» Олега Винника (фантастичні фото) Таку дружину на руках носити: Дмитро Комаров похвалився кулінарним талантом коханої
Читати всі новини