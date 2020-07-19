Всім по душі: Лілія Ребрик показала грайливий відео з чоловіком і розкрила секрет сімейної гармонії

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким знають секрет підтримки пристрасті і романтики в стосунках. Вони не раз демонстрували ніжне і трепетне ставлення один до одного , а також вчать підписників, як зберегти гармонію в родині і підтверджують це своїм прикладом.

Так, Лілія показала, як грає з чоловіком в бадмінтон у дворі їхнього будинку. Пара встигає пококетувати на камеру, а не тільки відіграти сет.

При цьому ведуча була в короткій сукні, а її чоловік не зміг пройти повз дружини-красуні.

Лілія Ребрик з чоловіком зіграла в бадмінтон (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Наші сімейні традиції! Мі - батьківщина танцівників. І чоловік, і старша донечка, і я (звучить гордо) і вже й молодша - ми всі просто обожнюємо танцювати! Це просто є ємна частина нашого життя - танці. І вам це, звісно, відомо. Альо насправді ми просто обожнюємо спільний рух! Гра в м'яч, стрибки, біг наввипередки, плавання, бадмінтон - для нас це не просто спортивні ігри чі варіант чимось зайняти вільний час, для нас це - ті, що об'єднує всю батьківщину: від малого до великого! Завжди і всюди у вільний час ми намагаємось бути разом! У нас не буває так, що дівчата граються чимось там собі, що я десь п'ю каву у самотності, а чоловік - зайнятий чимось своїм Міцність нашої родини в тому, що ми завжди знаходимо спільне заняття. І головне - воно по душі всім. Ці моменти дуже важливі для нас, дуже такі - потаємні, теплі, особисті. Вісь, як на цьому відео: ми з Диким граємо в бадмінтон, Діана це знімає, а Поліна радить Діані з якого ракурсу краще зняти!" - зізналася вона.

Раніше Лілія Ребрик розкрила рецепт десерту з домашньої полуниці.